Как спасти ребенка от смерти

Ученые выяснили, что сон на спине во время беременности может привести к смерти ребенка. К такому выводу специалисты пришли в результате масштабного исследования.

В ходе эксперимента медики проанализировали данные более тысячи пациенток. Из них у 291 была диагностирована смерть плода после 28 недели вынашивания. Остальные 733 женщины были контрольной группой – они благополучно родили ребенка. Ученые собирали данные с помощью опроса, в котором спрашивали у пациенток о практике засыпания до беременности, за четыре недели до назначенного срока и в ночь перед родами.

Исходя из проведенного эксперимента, медики обнаружили, что привычка спать на спине в последние три месяца перед предполагаемым появлением ребенка на свет более чем в два раза повышает риск смерти плода. 3,7 % мертворождений после 28 недель беременности были связаны со сном матери в положении лежа на спине.

При этом, если женщины спят на левом или правом боку во время третьего триместра, то риск смерти снижается на те же 3,7%, заявляют ученые в своем исследовании, которое опубликовано в журнале An International Journal of Obstetrics and Gynaecology.

По словам специалистов, на взаимосвязь положения во время сна с мертворождением не зависит от таких показателей как продолжительность беременности, роста и веса ребенка, и индекса массы тела матери. Однако, риск смерти плода у тех женщин, которые ночью несколько раз ходят в туалет, значительно меньше, говорится в исследовании.

Врачи настоятельно рекомендуют будущим мамам засыпать на боку, но при этом призывают не волноваться, если во сне они все-таки перевернутся на спину. Именно поза, в которой человек засыпает, является самой продолжительной по времени ночью. Если же пациентка проснется, то перед отходом ко сну ей рекомендуется опять лечь на бок.