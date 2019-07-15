Как складывается неделя для российской валюты

Наблюдать график курса доллара по отношению к рублю и другим валютам вы можете на сайте компании Instaforex.
Прыгающие цены на нефть
Стоимость барреля нефти Brent не может определиться с направлением движения. Во вторник и среду она демонстрировала неспешный рост, однако, ранее негативно отреагировала на отчеты, опубликованные ведомством в США.
Согласно отчетам, объемы добытой в апреле нефти на территории США поставили новый исторический рекорд.
Однако эффект от новости быстро компенсировался заявлением, что долгосрочное удержание цен на низкой отметке может полностью погубить сланцевую добычу в Штатах. Об этом сообщили аналитики JP Morgan Chase. Стимулировало рынок и то, что Азербайджан снизил добычу черного золота.
По данным Американского института нефти, вновь ожидается снижение запасов топлива в Штатах. В этот раз более чем на 8 миллионов баррелей. В данный момент игроки рынка ждут еще одного отчета – от Министерства энергетики США. Ожидается, что и они объявят о снижении запасов.
Внутренние факторы
На неделе были опубликованы два отчета, которые по-разному отразились на позиции рубля. В первую очередь, Росстат заявил о снижении темпов инфляции на потребительские продукты. За прошедший месяц этот показатель приблизился к нулевой отметке, а в рамках 2019 года снизился до 4,7%. Это не могло не укрепить рубль.
В то же время был опубликован отчет, свидетельствующий об увеличении темпов оттока капитала при участии банков. Этот показатель вырос в два с половиной раза по сравнению с отметкой за этот же период прошлого года. Несмотря на то, что в целом в 2019 году уровень оттока капитала замедлился, новость сыграла против рубля.
Политика ФРС
На фоне панических прогнозов о приближающемся дефолте доллара уже в этом году, сейчас инвесторы с большим интересом ждут намеков о политике регулятора – ФРС. Ожидается, что в июле ФРС может снизить ставку на 0,25%, и в этом уверены 9 из 10 инвесторов. Вероятно, выступление Джерома Пауэлла перед Конгрессом внесет ясность в прогнозы.
Тем не менее, даже просто ожидания о снижении ставки сказались на укреплении доллара по отношению к другим валютам на прошлой неделе позитивно.
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