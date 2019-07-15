Как складывается неделя для российской валюты

Состояние Бари Алибасова Русофобская истерика в Грузии Игры Форум Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Понедельник 15 июля
Лента новостей
14:07
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 июля 2019 года
13:43
"Ей это не нужно": Воробей рассказала об отношениях с семьей погибшего любовника
13:42
В Архангельске двух школьниц задержали за жестокое убийство подруги
13:20
Концерт группы Whitesnake в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
13:19
Синоптики обнадежили москвичей
13:18
Путин ударил обнаглевшего Лукашенко по самому больному
12:35
Юлия Высоцкая об обреченности отношений: Все, это предел
12:25
Муж Повалий рассекретил тайную взрослую дочь
12:05
Юлия Савичева рассекретила двухлетнюю дочь
12:05
Дерзкая Сябитова взбунтовалась из-за бессердечных издевательств
11:58
Сделано неожиданное заявление о встрече Путина и Зеленского
11:42
Специалисты назвали безопасное куриное мясо
11:40
Яковлева в Витебске присмотрела себе очаровательного мальчика
11:31
Покинувшая Россию Елена Ваенга назвала свою болезнь
11:20
Урганта жестко приложили за неграмотность в эфире (видео)
11:18
Настоящая трагедия: электросамокат унес жизнь звезды
11:07
Россиянам могут предоставить еще один выходной
11:05
Гороскоп на неделю
10:59
"Глаз не отвести!": супруга Зеленского обескуражила очередным нарядом
10:57
Ребенку известной певицы сломали руку в роддоме
10:50
"Страшненькая": Лорак пропесочили за нелепый вид
10:41
Смертельная авария с микроавтобусом произошла в Якутии
10:38
Раскрыта страшная тайна пьяницы Порошенко
10:30
Барановская откровенно о тайном замужестве
10:23
Нюша прицепила деду собачьи уши (видео)
10:05
"Красавишна!": народ обомлел от сексуальности Пеговой
09:59
Ротару отказалась от Крыма после наглой выходки
09:47
"Жаль его!": уехавшая Елена Преснякова об участи мужа
09:37
Кортеж Зеленского устроил ДТП с детьми
09:18
Куликова выступила с заявлением после сообщений о страшной болезни и брошенном сыне
09:16
Загадочная Загитова положила конец пересудам
09:14
Учитель Путина погиб в авиакатастрофе в Подмосковье
08:52
Обнародованы подробности смертельного ДТП в Башкирии
08:36
Ольга Слуцкер рассказала о свадьбе
08:20
Стало известно о громком разрыве отношений Поклонской
06:20
Батька все: на одряхлевшем Лукашенко поставили крест
06:17
Поведение бешеной фанатки с детьми выбило Билана из колеи
04:01
"Бабуля!": морщинистая Самбурская ужаснула своим внешним видом
02:24
"Так нельзя!": Бородина обозначила границы в общении для мужчины
00:11
"Самый благодарный слушатель!": сын Маликова одобрил игру отца
22:38
"Это очень сложно": Серябкина об измене
20:12
"Былинка!": юная дочь Толкалиной обнажилась перед камерой
18:30
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 июля 2019 года
17:59
"Гены не заткнешь": дочь Пугачевой очаровала зажигательным танцем
17:38
"Долго не протянет": Зеленскому вынесли суровый вердикт
17:11
За затравленного Малахова встали горой
16:37
"Наш ответ бывшему": Богомолов крепко вмазал Виторгану
15:51
Известная поэтесса скончалась после продолжительной болезни
15:36
"Неуважение к людям": Нетребко возмутила дерзкой выходкой
14:58
"Не делайте так!" – истощенная Асмус ужаснула диким заявлением
14:25
Рудковская рассказала о самом большом страхе
13:49
Система в тупике: неудачника Лукашенко публично оплевали
13:36
Беременная невеста Тимати с трудом передвигается
13:28
Помолодевшая Валентина Легкоступова выглядит как подросток
13:03
"Взбалмошный характер": Костюшкин высказался об уходе от жены
12:31
Разъяренная Кудрявцева встала грудью за маленькую дочь
12:12
Стало известно о состоянии Шатунова после пережитой операции
11:47
Онкобольной Клюев прервал молчание после тревожных слухов
11:34
"Импортный ребенок": полуголая Штурм впервые показала внука
11:14
Бывшая невеста готовится нанести Тимати удар
11:06
"Прекрасная пара!": Брежнева опубликовала снимок верхом на супруге
10:58
"Не читайте до обеда газет": Лобода выступила с заявлением после скандала
10:41
"Я снова люблю и любима": Катя Семенова готовится к свадьбе
10:18
"Просто воешь": Поплавская о жизни без Тихановича
10:10
Нелепый Зеленский в красных труселях рассмешил народ
06:17
Горячая 18-летняя теннисистка покорила мир ослепительной красотой
03:21
Маркл обвиняют шантаже принца Гарри
00:09
Наставила рога: убийцу 23-летней стюардессы пожалели
22:18
Участники группы "Гости из будущего" приняли непростое решение
20:04
Малахова попросили отставить в покое "беременную" от Киркорова миллиардершу
17:47
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 июля 2019 года
16:51
Уголовница из Москвы "заминировала" вокзал
16:09
Раздетую Цымбалюк сняли во время неги с любовником и его дружками
15:21
"Пробивная бездарность": Лопырева мокнула в грязь Собчак и Бузову
15:09
Умер знаменитый хоккейный тренер
14:36
Только из душа: Виторган показал новую зазнобу в интимный момент
14:12
Путин ловко отбил хамскую провокацию Зеленского
13:37
В кругу семьи: в Сети появился редкий снимок Пугачевой
13:33
Здание украинского телеканала обстреляли из гранатомета
13:03
Опубликовано трогательное видео с сыном Жанны Фриске
12:58
Любовник в подробностях рассказал о зверском убийстве молодой стюардессы в Москве
12:27
Волочкова плюнула в надоедливых завистников
11:51
Высоцкая заявила о нежных чувствах к Домогарову
11:14
Полгода после родов: Порошина блистала в купальнике на детском празднике
11:11
Успенская показала последствия жуткой травли
10:34
Истязающая себя голоданием Гузеева оказалась в клинике
10:15
Малахава сурово наказали за связь с Украиной
08:31
"Вообще никакой": на Шнурова вылили ушат помоев
06:23
"Дьявольски хороша!": Ходченкова оторвалась на светском мероприятии
04:15
"Идеала не существует": Шейк высказалась о браке после разрыва с Купером
02:01
Выявлена смертельная опасность каши
00:34
Отважная Дакота разделась для мужского журнала
23:21
"Пара-мечта": Водянова впервые за долгое время вывела в свет мужа
22:51
В Абхазии в ДТП погибла россиянка
22:29
Родившая Савельева удивила неожиданным образом
21:59
Растоптанный звездами "Давай поженимся!" Харламов получил поддержку
21:48
"Вы меня сглазили!": Гагарина заговорила о беременности
21:27
"Надо контролировать выпады": Ольгу Бузову призвали к ответу
21:05
"Как подросток!": подтянутая Повереннова засветила стройные ноги
21:02
Житель Якутии застрелил сотрудника Росгвардии
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Горячая 18-летняя теннисистка покорила мир ослепительной красотой
Полгода после родов: Порошина блистала в купальнике на детском празднике
Высоцкая заявила о нежных чувствах к Домогарову
Волочкова плюнула в надоедливых завистников
Опубликовано трогательное видео с сыном Жанны Фриске
Любовник в подробностях рассказал о зверском убийстве молодой стюардессы в Москве
Экономика

Как складывается неделя для российской валюты

Фото: pixabay.com
Если прошлая неделя складывалась для рубля в паре с долларом преимущественно плохо, то в понедельник "россиянин" впервые начал осторожный рост. Сейчас фон для рубля остается нейтральным, однако есть новости, которые повлияли на его позицию на валютном рынке. 
прочитано 324 раза

Наблюдать график курса доллара по отношению к рублю и другим валютам вы можете на сайте компании Instaforex

ПО ТЕМЕ

Курс евро упал до минимума

Обвал цен на нефть: курс рубля ждет серьезный удар

Прыгающие цены на нефть

Стоимость барреля нефти Brent не может определиться с направлением движения. Во вторник и среду она демонстрировала неспешный рост, однако, ранее негативно отреагировала на отчеты, опубликованные ведомством в США.

Согласно отчетам, объемы добытой в апреле нефти на территории США поставили новый исторический рекорд.

Однако эффект от новости быстро компенсировался заявлением, что долгосрочное удержание цен на низкой отметке может полностью погубить сланцевую добычу в Штатах. Об этом сообщили аналитики JP Morgan Chase. Стимулировало рынок и то, что Азербайджан снизил добычу черного золота.

По данным Американского института нефти, вновь ожидается снижение запасов топлива в Штатах. В этот раз более чем на 8 миллионов баррелей. В данный момент игроки рынка ждут еще одного отчета – от Министерства энергетики США. Ожидается, что и они объявят о снижении запасов.

Фото: pixabay.com

Внутренние факторы

На неделе были опубликованы два отчета, которые по-разному отразились на позиции рубля. В первую очередь, Росстат заявил о снижении темпов инфляции на потребительские продукты. За прошедший месяц этот показатель приблизился к нулевой отметке, а в рамках 2019 года снизился до 4,7%. Это не могло не укрепить рубль.

В то же время был опубликован отчет, свидетельствующий об увеличении темпов оттока капитала при участии банков. Этот показатель вырос в два с половиной раза по сравнению с отметкой за этот же период прошлого года. Несмотря на то, что в целом в 2019 году уровень оттока капитала замедлился, новость сыграла против рубля.

Политика ФРС

На фоне панических прогнозов о приближающемся дефолте доллара уже в этом году, сейчас инвесторы с большим интересом ждут намеков о политике регулятора – ФРС. Ожидается, что в июле ФРС может снизить ставку на 0,25%, и в этом уверены 9 из 10 инвесторов. Вероятно, выступление Джерома Пауэлла перед Конгрессом внесет ясность в прогнозы.

Тем не менее, даже просто ожидания о снижении ставки сказались на укреплении доллара по отношению к другим валютам на прошлой неделе позитивно.

Автор: 15 июля 2019, 12:53

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Долго не протянет": Зеленскому вынесли суровый вердикт
Система в тупике: неудачника Лукашенко публично оплевали
В России высмеяли бессильные США
Сделано заявление о распаде Украины

Шоу-бизнес

Весь день не просыхала: съемки с Волочковой обернулись кошмаром
Известный хоккеист высказался о романе с Бузовой
"Ей это не нужно": Воробей рассказала об отношениях с семьей погибшего любовника
Киркоров объявил о прибавлении в семействе

Проишествия

Любовник в подробностях рассказал о зверском убийстве молодой стюардессы в Москве
Шокирующие подробности жестокого убийства стюардессы в Москве
Эвакуация и взрывы: жители Подмосковья переполошились из-за страшного пожара в Мытищах
Упавший обломок скалы унес жизни 8 туристов (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

"Я снова люблю и любима": Катя Семенова готовится к свадьбе

Интимное признание певицы
Спорт

Загадочная Загитова положила конец пересудам

Поклонники спортсменки пришли в восторг от новости
Шоу-бизнес

Ольга Слуцкер рассказала о свадьбе

Пара занята организацией торжества
Шоу-бизнес

Куликова выступила с заявлением после сообщений о страшной болезни и брошенном сыне

Артистка внесла ясность

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Разводящейся Лолите предсказали бурный роман
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Яковлева в Витебске присмотрела себе очаровательного мальчика
Настоящая трагедия: электросамокат унес жизнь звезды
Горячая 18-летняя теннисистка покорила мир ослепительной красотой
Буланова в прозрачном платье блеснула перед Лукашенко

Спорт

Легендарный боксер высказался о шансах Макгрегора победить Нурмагомедова
Экс-ученица Тутберидзе рассказала всю правду о причинах ухода
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой
"Ноет и бьет на жалость": Тарасова разнесли за немужское поведение

Регионы

На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru