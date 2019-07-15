Как складывается неделя для российской валюты

Если прошлая неделя складывалась для рубля в паре с долларом преимущественно плохо, то в понедельник "россиянин" впервые начал осторожный рост. Сейчас фон для рубля остается нейтральным, однако есть новости, которые повлияли на его позицию на валютном рынке.



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