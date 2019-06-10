Обвал цен на нефть: курс рубля ждет серьезный удар
Прогнозы экспертов-паникеров о том, что при цене за баррель нефти ниже 70 долларов курс рубля ждет жесточайший обвал, который экономика страны просто не выдержит, не оправдали себя. Тем не менее каждое колебание котировок черного золота продолжает отражаться на стоимости российской валюты.
Министр финансов России Антон Силуанов предупредил, что в ближайшее время может произойти обвал цен на нефть. "Мы же не знаем, что будет летом. Как ОПЕК договорится, не договорится об увеличении добычи", – цитирует URA.ru чиновника. Если члены Организации стран – экспортеров нефти не смогут прийти к общему решению, опасается он, цена за баррель черного золота может опуститься ниже 40 долларов и приблизиться к 30.
Всемирный банк в своем докладе отмечал, что падение цен на нефть может стать одним из факторов, способных резко ухудшить экономическую ситуацию в России. В первую очередь, считают эксперты, от этого показателя зависит курс рубля. Его падение или рост неизменно связывается с положением на рынке энергоносителей.
При этом по состоянию на утро 10 июня стоимость нефти составила 63,71 доллара за баррель. Цена успела подняться на 42 цента. Ранее страны ОПЕК и ряд государств, занятых добычей черного золота, но не входящих в организацию, договорились сократить добычу нефти с 1 января 2019 года. В частности Россия станет добывать на 288 тысяч баррелей в сутки меньше.
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