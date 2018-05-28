Россиян напугали резким скачком налогов

Налог на добавленную стоимость могут повысить с 18 до 20%. Таким образом правительство пытается найти недостающие восемь миллиардов рублей на выполнение майского указа президента.

Поиски источников финансирования майского указа президента России – главная задача кабмина на сегодня. Как считают в правительстве, помочь в этом наряду с повышением пенсионного возраста может повышение ставки НДС. Это даст бюджету за шесть лет около двух триллионов рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

Предполагают также, что речь может пойти об отмене льготной ставки НДС в 10%. Она действует для социально значимых и детских товаров, лекарств, продуктов питания. Однако первый вице-премьер Антон Силуанов на днях заявил, что Минфин против дополнительного налогообложения детского питания. Он говорил и о том, что в ближайшие шесть лет правительство не будет менять налоги. Правда, оговорился, что возможна "определенная настройка".

Владимир Путин подписал указ об основных приоритетах на ближайшие шесть лет 7 мая. В соответствии с ним, правительство должно разработать меры по ускорению роста экономики до темпов выше среднемировых, увеличению производительности труда и увеличению продолжительности жизни до 78 лет. На выполнение указа потребуется 25 триллионов рублей, восемь триллионов из них правительству предстоит найти, пишет РБК.

Что касается повышения НДС, его ранее предлагал Минфин. В ведомстве считали, что одновременное увеличение ставки налога и снижение страховых взносов до 22% принесет бюджету дополнительные 500 миллиардов рублей. Позже от этой идеи отказались.

Эксперты считают, что возврат НДС к ставке 20%, по которой налог взимался до 2004 года, – менее болезненное решение, чем ранее предложенные повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) или введение налога с продаж. Эти варианты также ранее обсуждались кабмином.