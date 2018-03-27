Крымский мост пробил брешь в бюджете Украины
Министр инфраструктуры страны Владимир Омелян подсчитал финансовые потери от строительства и последующего введения в эксплуатацию моста через Керченский пролив. "Убытки есть. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам", – заявил чиновник.
Министр также посетовал, что российская сторона не стала согласовывать с Киевом вопрос возведения и запуска переправы, сообщает РИА Новости. В ноябре 2017 года Омелян призывал ввести против России дополнительные санкции, чтобы прекратить нстроительство моста, но никакие ограничительные меры уже не способны остановить стройку века. Как пообещал Владимир Путин, автомобильное движение по Крымскому мосту откроется уже в мае этого года.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров. С запуском железнодорожного сообщения в конце 2019-го мост начнет работать на полную мощность.
Крымский мост оставит украинские порты на Азовском море без рынков сбыта. Современные океанские суда не смогут попасть в Мариуполь и другие порты Азовского моря, поскольку просвет арок сооружения составляет 35 метров.
Отметим, что строительство Крымского моста периодически вызывает приступы острой ненависти на Украине. В Киеве даже заявляли, что готовы нанести ракетный удар по мосту. Такие слова звучали после того, как миф о невозможности его строительства был развеян.
Дальше всех пошел бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко. Он заявил о возможности ядерного удара по Крымскому мосту. Горе-военный, правда, забыл уточнить – где он возьмет ядерное оружие.
Девушка выступила на шоу Елены Малышевой
Артисты "ловят хайп" на трагедии
Она обвинила главу региона в бессердечии и трусости
Евгений Вольнов сообщил, зачем притворился сотрудником МЧС