Крыму в военном плане ничто не угрожает – полуостров превращен в "неприступную крепость". Ни один украинский президент не сделал столько, сколько российский лидер Владимир Путин.

Санкции, введенные США и ЕС в отношении Крыма, мало влияют на экономику полуострова. В регионе и до них было мало иностранных инвесторов и туристов. Однако полуостровом занялась Россия, благодаря чему за последние годы произошли значительные изменения. Самым заметным стало строительство моста, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Инвестиции в инфраструктуру Крыма до 2020 года составят один триллион рублей, или около 18 миллиардов долларов. Ни один президент Украины не уделял столько внимания Крыму, как сейчас Владимир Путин", - сказал Аксенов в интервью американской радиостанции NPR.

Он подчеркнул, что полуостров навсегда вернулся в состав России и говорить об условиях, при которых Крым станет украинским, не имеет смысла. "Крым никогда не вернется в состав Украины, и бессмысленно выдвигать какие-либо условия для достижения этой цели", – цитирует главу крымской администрации Федеральное агентство новостей.

В Вашингтоне ранее заявили, что введенные 26 января новые антироссийские санкции направлены на "оказание давления для полного выполнения минских соглашений по Донбассу". По словам министра финансов США Стивена Мнучина, ограничительные меры демонстрируют "решительный отрицательный настрой американских властей к российской оккупации" Крыма, напоминают "Известия".

В свою очередь Аксенов подчеркнул, что Крым под управлением России превратился в "неприступную крепость". И в военном плане полуострову ничто не угрожает.