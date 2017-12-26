Из дома Чубайса вынесли 13 телевизоров

В дом главы "Роснано" Анатолия Чубайса пробрались воры. Злоумышленники вынесли оттуда дорогостоящую технику на сумму около 70 миллионов рублей, в том числе 13 телевизоров.
Предположительно, на чиновника обозлились строители, которые занимались возведением дома. Telegram-канал Mash сообщает, что специалистам могли не доплатить после завершения проекта, из-за чего те, вероятно, решились на преступление. По факту случившегося проводится расследование.
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