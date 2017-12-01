Госдеп раскрыл "коварный план" Кремля

Постройка газопроводов из России в Европу усилит энергетическое доминирование Москвы на континенте, полагают в Госдепартаменте США. Вашингтон также огорчает, что эти проекты подрывают позиции Украины на европейской арене.

Речь идет о газопроводах "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", заявила на традиционном брифинге официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. Позиция ведомства, по ее словам, такова: реализация этих проектов понизит энергетическую независимость Европы.

"Мы считаем, что "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" будут способствовать усилению доминирования России в Европе", – сказала Науэрт. Представитель Госдепа добавила, что это позволит России подрывать позиции Украины "путем сокращения поставок топлива через эту страну", пишет газета "Известия".

Ранее помощник госсекретаря США в Бюро энергетических ресурсов Джон Маккаррик подтвердил, что Вашингтон планирует оказать давление на европейские компании и Анкару, чтобы не допустить завершения строительства российских газопроводов. Кроме того, американские власти готовятся снять ограничения на экспорт СПГ и ведут работы по наращиванию поставок в Европу собственного газа.

Вашингтон уверен: построив "Северный поток – 2", Москва сконцентрирует в одном направлении около 75% всего объема импорта голубого топлива в Европу. Проект стоимостью 9,5 миллиарда евро подразумевает строительство двух ниток газопровода от российского побережья до Германии через Балтийское море – рядом с уже действующим "Северным потоком". Общая мощность – 55 миллиардов кубометров газа в год, напоминает РИА Новости.

"Турецкий поток" – это еще две нитки газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая ветка для поставок газа в Турцию через Черное море, как ожидается, будет введена в эксплуатацию в 2018 году. По второй, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2019-м, голубое топливо пойдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы.