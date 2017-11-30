Россия внезапно предложила США помириться

Посол России Анатолий Антонов заявил в рамках визита в США, что отсутствие контактов со стороны ведет к росту взаимного недоверия двух государств. Дипломат заявил, что наша страна готова к диалогу.

Антонов 29 ноября прибыл в Калифорнию, где до 3 декабря проведет встречи с представителями экспертных и деловых кругов, выступит в университетах, посетит крепость Форт-Росс, а также осмотрит российскую дипломатическую собственность в Сан-Франциско. Посол считает, что США и Россия должны возродить утерянные отношения.

"Отсутствие контактов ведет к росту взаимного недоверия. Особенно на фоне публичной риторики в американских политических кругах, воссоздающей нелицеприятный образ России. Предлагаем американским партнерам возобновить рабочий диалог по линии советов безопасности, спецслужб, оборонных ведомств и парламентов", – цитирует Антонова РИА Новости.

Кроме того, он заявил, что действия Соединенных Штатов в отношении российской дипсобственности, дипломатов и СМИ разрушают базу двусторонних отношений. В частности, посол рассказал, что Госдепартамент безосновательно отказал ему в посещении объектов российской дипломатической собственности.

Напомним, в начале сентября российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы по требованию Госдепартамента американской стороне. Ранее ведомство потребовало закрыть данные объекты до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в нашей стране.