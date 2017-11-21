Москва отбила грязную провокацию Госдепа
Небензя выступил с речью на заседании ООН. Он заявил, что Москва не поддерживает запрещенную террористическую организацию "Талибан".
"Видим в этом попытку переложить вину с больной головы на здоровую", – ответил дипломат на грязную провокацию. Он подчеркнул, что все заявления руководителя Госдепа по этому поводу, которые он сделал в рамках информационной кампании против России, не имеют под собой никаких оснований, передает газета "Известия".
Дипломат добавил, что Москва уже давно предлагает квалифицировать движение талибов как террористическую организацию. "Мы намерены и впредь настаивать на таком подходе, поскольку не видим альтернативы и никогда не примем лазеек, которые позволят террористам уходить от ответственности", – заключил Небензя.
Напомним, что Тиллерсон обвинил Россию в поддержке движения "Талибан". Глава Госдепа заявил, что Москва якобы поставляет оружие боевикам.
"Талибан" ведет активную деятельность на Ближнем и Среднем Востоке. Верховный суд России признал движение террористической организацией в 2003 году.
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