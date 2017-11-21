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Москва отбила грязную провокацию Госдепа

Рекс Тиллерсон. Коллаж dni.ru
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ответил на обвинения главы Государственного департамента США Рекса Тиллерсона. Дипломат назвал заявления американских коллег о финансировании Москвой террористических группировок голословными.
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Небензя выступил с речью на заседании ООН. Он заявил, что Москва не поддерживает запрещенную террористическую организацию "Талибан".

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"Видим в этом попытку переложить вину с больной головы на здоровую", – ответил дипломат на грязную провокацию. Он подчеркнул, что все заявления руководителя Госдепа по этому поводу, которые он сделал в рамках информационной кампании против России, не имеют под собой никаких оснований, передает газета "Известия".

Дипломат добавил, что Москва уже давно предлагает квалифицировать движение талибов как террористическую организацию. "Мы намерены и впредь настаивать на таком подходе, поскольку не видим альтернативы и никогда не примем лазеек, которые позволят террористам уходить от ответственности", – заключил Небензя.

Напомним, что Тиллерсон обвинил Россию в поддержке движения "Талибан". Глава Госдепа заявил, что Москва якобы поставляет оружие боевикам.

"Талибан" ведет активную деятельность на Ближнем и Среднем Востоке. Верховный суд России признал движение террористической организацией в 2003 году.

Автор: Евгений Мышко21 ноября 2017, 08:19

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