Сговорившийся с Коломойским Порошенко сделал заявление

Президент Украины Петр Порошенко призвал клиентов ПриватБанка сохранять спокойствие во время национализации финансового учреждения. Между тем в Верховной раде главу государства подозревают в сговоре с олигархом Игорем Коломойским, которому принадлежит более 40% акций банка.

"Обращаюсь к вам, уважаемые клиенты ПриватБанка, сохраняйте спокойствие. Новая администрация уже берет все рычаги управления в свои руки. Прямо сейчас, в эти часы и минуты. Для управления банком уже нанята новая высокопрофессиональная группа специалистов, в формировании которой, в том числе, принял участие Европейский банк реконструкции и развития", – цитирует Порошенко "Интерфакс–Украина".

Глава государства гарантировал клиентам банка неприкосновенность их денежных средств. По его словам, главной целью национализации кредитной организации является ее санация. "В основе нашего решения – спасение банка и гарантирования права собственности на свои финансовые ресурсы для всех, кто разместил их в этом учреждении", – пояснил президент.

При этом он отметил, что обеспокоенность ситуацией вокруг ПриватБанка выразили многие "ключевые партнеры" Украины – Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). "Возникла прямая угроза как самому банку, так и всей банковской системе Украины. Это очевидно нам самим", – заключил Порошенко.

Напомним, по итогам национализации ПриватБанка 100% его акций перейдут во владение государства. В Верховной раде сразу допустили сговор между Петром Порошенко и уже бывшим основным акционером ПриватБанка Игорем Коломойским. Президент таким образом мог намеренно снять с олигарха ответственность перед клиентами банка, сообщают украинские СМИ.

Название "ПриватБанк" теперь выглядит по меньшей мере глупо. — Голос Мордора (@spacelordrock) 19 декабря 2016 г.

Однако сам Игорь Коломойский назвал национализацию его финансового учреждения рейдерством. На своей странице в социальной сети Facebook бизнесмен заявил, что его банк "все-таки дожали".

"Клиентам просьба не паниковать, с деньгами все будет в порядке. Пострадали только собственники. И инвестиционный климат в стране. Впрочем, его больше нет", – заявил Игорь Коломойский.

Напомним, ПриватБанк является одним из крупнейших финансовых учреждений Украины. По данным Национального банка, по состоянию на 1 июля текущего года он занимал первое место среди действующих банковских организаций по размеру активов (примерно 633 миллиарда рублей).