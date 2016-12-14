Саакашвили пожаловался на диктатора Порошенко

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о нынешнем положении дел на Украине. По его мнению, в стране свирепствует цензура, а президент Петр Порошенко ведет себя как настоящий диктатор с пожизненной властью.

По словам Саакашвили, нынешний украинский режим все более эволюционирует в сторону диктатуры, а президент страны Петр Порошенко напоминает бывшего пожизненного главу Туркменистана Сапармурата Ниязова. "Такое происходит в Туркменистане, где был туркменбаши, который создал альтернативную реальность. "Если человека в телевизоре нет – человека нет". Но, извините, у нас Порошенко или туркменбаши? У нас послемайданная Украина или Туркменистан?" – заявил политик, прокомментировав свое исчезновение из украинских СМИ.

Саакашвили посетовал, что с момента ухода с поста главы администрации Одесской области его для интервью не приглашает ни один телеканал. По его мнению, украинские СМИ быстро утратили к нему интерес после отставки. "За последние три недели ни один телеканал Украины, ни один, кроме очень маленьких, меня не показывает", – сказал он, при этом отметив, что все украинские СМИ, которые так или иначе критикуют политику Порошенко, являются "псевдооппозиционными" и не представляют для режима никакой опасности.

При этом политик уверен, что игнорирование его персоны местными СМИ связано со страхом украинского лидера, который видит в экс-губернаторе Одессы серьезную угрозу существующему режиму. "Пока я не представлял угрозу – меня снимали", – разоткровенничался Саакашвили. Чем конкретно он опасен, бывший глава Одесской обладминистрации объяснить не пожелал.





Напомним, Михаил Саакашвили был назначен на пост губернатора Одесской области в мае 2015 года. Проработав на этой должности полтора года, бывший президент Грузии в начале ноября этого года объявил об уходе в отставку.

После этого он сообщил о формировании своей собственной партии "Рух новых сил", начав кампанию по сбору средств на ее развитие. Кроме того, он отметился несколькими скандальными заявлениями после ухода с поста губернатора. Так, в одном из интервью он заявил, что в случае прихода к власти уволит половину украинских чиновников. По его мнению, Украина тотально погрязла в коррупции.





