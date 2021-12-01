В "Моссовете" рассказали о матери с помутившейся от болезненной любви к сыну психикой

В марте пьесу французского драматурга Флориана Зеллера представили в театре имени Ленсовета в Петербурге. Только что новый худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский объявил, что в новом сезоне тоже поставят ее. А театре имени Моссовета премьера спектакля Павла Пархоменко состоялась в конце ноября. Корреспондент "Дни.ру" оценил спектакль.

Собственно, Зеллер замысливал "Маму" как первую часть дилогии, включающей в себя "Папу" и "Сына". "Папа" идет сегодня в "Современнике", "Сын" – в РАМТе. За "Мамой" теперь зрители пойдут в театр имени Моссовета.

Главным образом из-за того, что в постановке занята любимая театралами Омска, Челябинска, Самары и Ярославля Анастасия Светлова. В последние годы ее хорошо узнали и москвичи – актриса играет и в Театре Наций, в "Модерне". И ее участие в постановке Пархоменко – несомненная удача.

Здесь Светлова играет измученную Анну, которая потеряла смысл жизни. Даже дом – черный, пыльный, отталкивающий, холодный (художник спектакля Юлия Лайкова) пугает своей темнотой. Только окно с белой занавеской дает глоток свежего воздуха. И совсем хорошо, когда на подоконнике сидит внезапно вернувшийся сын (Олег Отс).

В сыне она не чает души, любит его до безумия, старается спрятать от всего мира. А он все грезит своей девушкой. С этой сучкой! При этом связь Мать-Сын так сильна, что отцу в ней просто не остается места, а от миссии мужа он, спустя четверть века совместной жизни, отказывается сам. И теперь предпочитает как можно позже возвращаться с работы и уезжать на выходные на нужные и не очень конференции.

Отсюда и невыносимое одиночество героини, которое начинает сводить с ума. А утешение можно найти только в вине, антидепрессантах и снотворном. Реальность вдруг исчезает, и уже трудно понять, где явь, а где видения. Ужасное чувство собственной ненужности, невостребованности не дает покоя. И весь спектакль перед нами страдающая женщина с больной психикой и израненной душой.

Или я еще ничего? Светлова в алом платье в пол – огонь, страсть, вызов. А давай пойдем в рыбный ресторан! А потом на танцы! И все будут думать, что я с молодым любовником! Но сын снова уходит... И снова это чертово одиночество!

Анна на гране нервного срыва. Анна в припадке. Анна в истерике. Анна в бреду. А еще этот черный человек (Владимир Прокошин), эти клоуны в колпаках и с красными носами – наваждение какое-то! В конце спектакля станет ясно, что героиня Светловой сошла с ума – ей будет казаться, что сын ее душит, что муж в нее стреляет, а ведь так хотелось в ресторан, на танцы...

Эмоциональное напряжение в спектакле на пределе. Герои то возникают из тени и дыма, то превращаются в музыкантов оркестра. Или нет никакого оркестра, и это все сон?.. А может и дома нет, а все вокруг – больничная палата?

"Наш спектакль о тотальной пропасти между людьми, о потерянной коммуникации внутри семьи, где каждый существует как бы сам по себе, – говорит режиссер. – Главная героиня, тяжело переживающая первые признаки старения, пытается разобраться со своей жизнью, понять, кто она, зачем и почему перед ней руины и холод тотального одиночества".

О желании убежать от него, да и от самого себя, и поставил спектакль Константин Пархоменко. Мы словно мы присутствует на двухчасовом приеме у психиатра, который обнажает все фобии, страхи и печали.

Но справиться с ними не удастся.