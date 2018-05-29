"Что это за группа?" – Гребенщиков оконфузился на собственном концерте

В преддверии презентации своего нового альбома "Время N" Борис Гребенщиков дал бесплатный уличный концерт в Екатерининском саду в центре Санкт-Петербурга. Мероприятие не обошлось без конфуза.

Посмотреть на кумира и бесплатно послушать его песни под открытым небом собрались сотни человек, передает РИА ФАН. Их охраной занимались сотрудники полиции. К одному из стражей порядка после завершения выступления решил подойти сам Борис Гребенщиков.

Певец хотел поблагодарить мужчину за охрану порядка, а в итоге попал в крайне неловкую ситуацию – стажер полиции не узнал легенду русского рока. "А что за группа была?" – поинтересовался он. "Аквариум", – отметил Гребенщиков, после чего поправил солнечные очки и удалился.

Ранее Борис Гребенщиков выступил на закрытом мероприятии накануне старта Петербургского международного экономического форума. Артист исполнил золотые хиты группы "Аквариум", среди которых и песня с нецензурной бранью "Подмога". Зрители отметили, что опускать матерщину в присутствии высоких гостей певец не стал.

"Всегда знал, что Борисыч – тролль 80-го уровня, но сейчас он меня вновь покорил! Ну в принципе что! Что еще спеть иностранным гостям?" – поделился своими впечатлениями журналист Алексей Буцайло.

А в марте Борис Гребенщиков был вынужден отменить ряд концертов из-за плохого самочувствия. "Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления. Спасибо!" – говорилось в сообщении на странице музыканта в Facebook. Масла в огонь подлили его близкие, которые сообщили о том, что Гребенщиков находится в реанимации, и призвали молиться о здоровье.