Гребенщиков матерными песнями разогрел важных гостей перед Гагариной

Накануне старта Петербургского международного экономического форума на закрытом мероприятии выступили известные российские музыканты. В числе исполнителей оказался лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков, который раззадорил публику нецензурной бранью.

Судя по "слитым" в Сеть видеороликам, артист исполнил золотые хиты из своего репертуара: "Человек из Кемерово", "Мечи стаканы на стол", "Мама, я не могу больше пить". А особенно толпу завела композиция "Подмога", в которой Гребенщиков не стесняется в выражениях, сообщает "Росбалт".

Поступок знакового рокера восхитил слушателей. "Всегда знал, что Борисыч – тролль 80-го уровня, но сейчас он меня вновь покорил! Ну в принципе что! Что еще спеть иностранным гостям?" – поделился в соцсети впечатлениями журналист Алексей Буцайло.

Публикация от Татьяна Алексеева (@tanya_colibrie) 23 Май 2018 в 1:42 PDT

Полина Гагарина, занявшая в 2015 году второе место в конкурсе "Евровидение", выступит на торжественном открытии форума. Оно состоится 24 мая в 13:00.

Публикация от Zemfira (@z_best_moments) 23 Май 2018 в 9:24 PDT

Закрытый прием перед ПМЭФ-2018 прошел на одной из площадок на Васильевском острове в Северной столице. В рамках мероприятия на сцене выступила певица Земфира.

В работе форума примут участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон и другие политические деятели. Темой ПМЭФ в 2018 году станет создание экономики доверия.

