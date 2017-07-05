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Культура

Развратную "Игру престолов" посоветовали смотреть с родителями

Кадр из сериала "Игра Престолов"
Инцест, насилие и первобытная жестокость присутствуют почти во всех сериях "Игры престолов". Ирина Корчагина – психолог, директор центра "Счастливая семья" – рассказала Dni.Ru о том, стоит ли смотреть популярный сериал детям.
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"Игра престолов" – знаменитый сериал американского кабельного канала HBO, который является экранизацией цикла романов писателя Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени". Фильм смог привлечь внимание как людей, увлеченных романами о драконах и рыцарях, так и тех зрителей, которые далеки от жанра фэнтези. Это сериал о дружбе и предательстве, о справедливости и вероломстве, о любви и жгучей ненависти. Фильм завораживает и пугает одновременно. Критики неоднократно отмечали, что в нем много жестокости, насилия и похоти. Актерам, сыгравшим в этой эпопее, пришлось столкнуться со съемками в весьма неприглядных сценах. А для Софи Тернер, сыгравшей Сансу Старк, весь сценарий вообще стал большим откровением.

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Дело в том, что первые пробы на роль девушка проходила еще в юном возрасте, а играет она в сериале с 2011 года, то есть с пятнадцати лет. И, читая сценарий, он узнала множество вещей сексуального характера, о которых раньше даже не подозревала. Действительно, молодым актерам порой бывает трудно в кино и сериалах, где нет границ между взрослыми и детьми. Но они зарабатывают деньги, и выбора у них нет. А вот у зрителей всегда есть этот выбор. В крайнем случае можно переключить канал. А вот как быть с детьми, которые обожают смотреть фэнтези и вовсе не ожидают наткнуться в "сказке" на кошмарнейшую кровавую свадьбу, где перерезают горло всем гостям и кровь льется рекой, или на жесткий секс брата с сестрой?

Ирина Корчагина, психолог-консультант, создатель и директор центра

"В сериале стоит возрастное ограничение, и значит, вопрос о возможности просмотра не имеет смысла, – говорит психолог Ирина Корчагина. – Если речь идет о подростках, то они нас и не спросят – все равно посмотрят. Конечно, там много эротики. Но сделан сериал великолепно – очень красиво, очень качественно, снимаю шляпу. Даже сцены насилия не вызывают тошноты, потому что точно выверены по времени. С точки зрения психологии, я думаю, надо смотреть вместе. Это повод обсудить какие-то моменты. Лучше превратить просмотр в семейное кино".

Вы уверены, что все родители смогут объяснить некоторые весьма откровенные сцены?

Да, действительно, надо смотреть, смогут ли взрослые объяснить какие-то эротические сцены. Для 10-летнего мальчика подсматривать в окно женской бани – это нормально. Поэтому в запретах мы можем дойти до маразма. Но если ребенок впечатлительный, смущающийся – ему лучше не смотреть ничего. Если ребенок подвижный, быстрый, хваткий, энергичный – он все равно и сам посмотрит. Родитель, конечно, может предварительно сам посмотреть и решить, нужно ли такое зрелище конкретно его ребенку. Кому-то можно, кому-то нет. Сериал первобытный, жесткий. Поэтому мечтательных впечатлительных детей, романтиков, лучше от него уберечь. Как он повлияет – неизвестно. Все очень индивидуально. В конце концов, пусть родители сами решают. Это повод задуматься, а то они вообще ни о чем думать не хотят. Можно просто переключить внимание ребенка. Отвести его от телевизора и занять чем-то другим.

Автор: Татьяна Туманова5 июля 2017, 21:47
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Звезды первыми увидели "Игру престолов"

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