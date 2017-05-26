Новый трейлер "Игры престолов" бьет рекорды (видео)

Опубликованный 24 мая трейлер седьмого сезона "Игры престолов" бьет все мыслимые рекорды по количеству просмотров. Только за последние сутки видеоролик увидели более 60 миллионов человек.

Как сообщает Deadline со ссылкой на НВО, за первые сутки трейлер набрал более 61 миллиона просмотров. При подсчетах учитывались не только показатели портала YouTube, но и таких популярных платформ, как социальные сети Facebook и Twitter. Издание отмечает, что видео стало настоящим рекордсменом среди всех трейлеров культового телепроекта.

При этом лидером по количеству просмотров НВО по-прежнему является фрагмент Donald Drumpf из программы Last Week Tonight with John Oliver, сообщает "Газета.ru". Это видео набрало более 98 миллионов просмотров.

Премьера седьмого сезона "Игры престолов" состоится уже 16 июля этого года. Прошлой весной создатели сериала официально подтвердили, что намерены продлить телепроект на восьмой сезон. Его премьера намечена на лето 2018-го.

Драматический телесериал "Игра престолов" впервые вышел на телеэкраны в апреле 2011 года. Телепроект набрал популярность буквально за считаные недели. Его создатели и актеры неоднократно становились лауреатами самых престижных кинопремий, включая "Эмми" и "Золотой глобус".