Немецкий журналист Франц Альт преобразовал интервью в книгу, где Далай-лама XIV отвечает на актуальные для всего мира вопросы.



Буддийский духовный лидер Далай-лама XIV всегда выступает против насилия, жестких законов капитализма и ядерного оружия. Он любит животных, ратует за сохранение экологии, духовное и сострадательное единство всех людей.

Книга "Воззвание Далай-ламы к человечеству: Этика важнее религии" — это энциклопедия гуманизма для начинающих, на которую потребовалось чуть более ста страниц. Создатель книги Франц Альт получил от Далай-ламы универсальную инструкцию по достижению счастья и поделился ей с другими.

По словам Его Святейшества, на почве религии сильные мира сего манипулируют массами, а эгоизм, национализм и насилие преподносят как общественные блага. Лидер буддистов говорит о том, что у людей есть врожденная фундаментальная духовность — этика. Согласно этой форме нравственности, развитие общества неразрывно связано с состраданием и заботой о всех живущих. И она гораздо важнее любой религии, а также является ее неотъемлемой частью.

Далай-лама XIV призывает каждого уяснить, что человечество — это одна большая семья. Все хотят обрести счастье и избежать страданий, сходств у людей гораздо больше, чем различий. Чтобы сгладить острые углы, следует научиться мыслить позитивно и с любовью к ближнему.

"Единственной причиной войн и насилия являются наши негативные эмоции. Мы даем им слишком много пространства — и слишком мало его мы оставляем для сочувствия и интеллектуальных процессов", — утверждает Его Святейшество.

В книге сказано: мы сможем достичь мира вокруг нас и между нами лишь тогда, когда добьемся подлинного покоя внутри себя. В качестве примера духовный лидер приводит слова Махатмы Ганди: "Будь сам тем изменением, которое хочешь увидеть в мире".

"Мира снаружи не добиться, пока его нет внутри. Прежде чем приступать к внешнему разоружению, необходимо разоружиться внутренне", — таково воззвание Далай-ламы к человечеству.