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Особенности жизни евреев в современной России

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Александр Хаминский

Александр Хаминский блогер

 Член Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве, юрист.
Так сложилось исторически, что положение евреев в обществе всегда было особенным. Представителей этой нации упоминают первыми при инициировании поиска виноватых в эпоху кризисов, ужесточения диктатуры, любых перемен. Им приписывают некие особенности менталитета, далеко не всегда вызывающие восхищение. Однако в современной России на всех уровнях взаимодействия человека и общества наблюдается явная тенденция к снижению антисемитских настроений. Что мешает забыть о них навсегда?
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Три источника и три составные части антисемитизма

Совершенно избежать нетерпимости ко всему незнакомому и непонятному невозможно. Ксенофобия – это крайнее проявление защитной психологической реакции, но ограждать от нее, в первую очередь, требуется самих носителей иного образа жизни, мышления и внешности. Что делается сейчас для того, чтобы предотвратить хронические этнические конфликты в обществе? Что могут и должны предпринять для этого сами евреи? Я постараюсь ответить на этот вопрос не только как общественный деятель, но и как еврей.

Можно выделить три источника (они же – три составные части современной России) антисемитизма: политика государства, бытовые устои и поведение евреев в обществе. На государственном уровне положение евреев в России значительно улучшилось после революции 1917 года, когда была упразднена черта оседлости.

Проявления антисемитизма возродились с эпохой сталинских репрессий, жертвами которых становились и евреи из числа его бывших сподвижников. В обществе благодаря опубликованным в СМИ приговорам укрепилось применение термина "враг народа", и часто оно ассоциировалось именно с евреями. Во времена Хрущева и Брежнева отношение осложнялось тем, что Израиль поддерживал политику США, евреи нередко эмигрировали из СССР, в связи с чем и создавался образ "потенциальных предателей родины", которым не стоило доверять до конца.

Проявления антисемитизма возродились с эпохой сталинских репрессий, жертвами которых становились и евреи из числа его бывших сподвижников. 

После развала СССР Борис Ельцин никаких принципов госполитики в отношении евреев не сформулировал. Иначе поступил пришедший вслед за ним Владимир Путин: встречается с раввинами, поздравляет с национальными и религиозными праздниками, акцентирует внимание не только на внешнеполитических интересах России, но и на межнациональных отношениях внутри государства. Все это – однозначные сигналы безусловного принятия евреев, как полноценных и равноправных членах российского общества, частью которого они являлись и прежде, но, в основном, лишь формально.

Следует признать, что бытовой антисемитизм искоренить до конца не удалось и вряд ли удастся. Где-то на уровне подсознания среднестатистического обывателя всегда есть "последний аргумент" в любом споре, зашедшем в тупик: упоминание о национальности визави, причем в обидном ключе. Религиозные атрибуты, особенно броские – кипы, пейсы, платки у женщин, специфика религиозного воспитания – могут стать не только поводом для явных оскорблений, но и для общего отстраненного отношения, которое рождает непонимание.

Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMA Press

Развал СССР фактически подтолкнул многих к необходимости национального самоопределения. Ведь раньше все были "советскими людьми". Теперь появилась возможность открыто исповедовать собственную религию. Повышается интерес к своей культуре, возрождаются ешивы, активизируется деятельность общин. И общество относится к этому в целом лояльно, а государство выражает явную поддержку. Но зато проявилась другая проблема: евреи и сами порой дают поводы для антисемитских настроений.

Первое, что сразу приходит на ум, это пренебрежительное отношение к "той" стране, то есть к любой, не являющейся Израилем, а также к "гоям". Многие евреи вдруг осознали свою богоизбранность и вспомнили о былых ущемлениях. Стало очень удобно объяснять возникновение любых противоречий предвзятым отношением. То, что такие выпады могут быть оскорбительными для сограждан других национальностей, во внимание не принимается.

Многие евреи вдруг осознали свою богоизбранность и вспомнили о былых ущемлениях. 

Возьмем несколько бытовых ситуаций. Рав Цви, например, постоянно курит на площадке между этажами в подъезде своего дома, объясняя это тем, что, якобы, "здесь курят все". Один из соседей заметил факт нарушения закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" и неоднократно просил раввина не курить, т.к. дымом дышат все, включая малолетнего соседского внука. Но Цви просьбам не внял, и на 120-ый раз сосед просто высыпал пепельницу ему на голову. Друзья и знакомые раввина посчитали этот случай проявлением антисемитизма, не дав оценку поведению своего соплеменника.

Другой пример. Раввин областного центра Шимшон отметился крайне спорным заявлением в социальной сети. Человек, насколько можно судить, религиозный, наставник своих единоверцев, цинично обсуждает не только методы умерщвления собак догхантерами, но и описывает действие определенных фармацевтических препаратов, открыто продающихся в аптеках. Значение и возможные последствия своих действий он при этом, безусловно, понимает.

Стоит ли удивляться, что одновременно нам встречаются и достаточно острые проявления антисемитских настроений? Недавно ко мне обратился глава семьи, которую буквально терроризируют соседи, устроившие в подъезде – месте общего пользования – приют для собак. То, что одичавшие животные, защищающие "свою" территорию и миску, опасны, особенно для маленьких детей, – очевидный факт. Младшему сыну моего товарища уже поставили диагноз – фобийное расстройство, старший ребенок уже на грани. Дети боятся даже выходить из квартиры. Соседи же на претензии не реагируют, отвечают оскорблениями, конечно, не без указания на национальность. Дело дошло уже до прямых угроз. Если сейчас в ситуацию не вмешаться, переход любой из сторон конфликта от слов к действиям – только вопрос времени. А теперь представьте всех героев этих трех историй, живущими в одном доме! Острый межнациональный конфликт неизбежен! И раввин-курильщик в нем будет виноват ничуть не меньше, чем последователи Гринписа за чужой счет. А ведь мы и живем все в одном "доме", имя которому – Россия.

Иногда подобные конфликты выходят за пределы бытовых взаимоотношений, ведь представители органов государственной власти – такие же люди, как и все мы. Так, например, раввин Йосеф Херсонский недавно был задержан и предстал перед судом "за нарушение миграционного законодательства". Фактически же его проступок состоял в том, что он находился в стране не по официальному месту регистрации, а в гостях, имея при этом соответствующий договор с Федерацией еврейских общин России. В случае признания раввина виновным в подобном правонарушении он мог быть депортирован из страны. К счастью, благодаря своевременному вмешательству, этого не произошло.

Иногда подобные конфликты выходят за пределы бытовых взаимоотношений, ведь представители органов государственной власти – такие же люди, как и все мы.

Данный случай я обсуждал в Общественном совете при ГУ МВД России по г. Москве, Позднее сотрудники МВД пояснили мне, что риск депортации велик в случае, если раввины, являющиеся гражданами Израиля, въехали в Россию по безвизовому режиму, подразумевающему пребывание в стране исключительно с туристическими целями не более 90 дней в течение полугода. Мне предложили также составить методическое пособие по правильному оформлению документов для еврейских общин, приглашающих раввинов-иностранцев, что я в ближайшее время и сделаю.

Общественная деятельность, направленная на противодействие и профилактику ксенофобии в целом и антисемитизма в частности, может быть достаточно многогранна. Например, на прошлой неделе на рабочей встрече в Центре по противодействию экстремизму ГУ МВД России по г. Москве мы говорили о конкретных способах защиты прав евреев. Ведь зачастую кроме обращения в правоохранительные органы иных способов решения проблем представители общин не видят. А ведь в каждой общине имеются юристы, способные составить обращение в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) или сразу в суд с целью блокировать виновных в разжигании межнациональной розни интернет-источники, призвать их к ответу путем выпуска опровержений и извинений. Нужно решать реальные проблемы, добиваться социализации евреев в обществе, а не разжигать конфликты между общинами.

Более того, совершенно недопустимо, чтобы евреи оскорбляли друг друга, размещая в прессе карикатуры и другие материалы, порочащие честь и достоинство единоверцев. Если смотреть на проблему шире, то с государственной точки зрения подобные пасквили являются дополнительным стимулом, провоцирующим не только внутриобщинные конфликты, но и межэтнические противоречия, а вслед за ними – антисемитизм. Именно поэтому данные вопросы находятся под пристальным контролем Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России. "Четвертой власти", включая ее интернет-составляющую, сегодня отводится огромная роль в реализации президентской Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. С этим необходимо считаться.

В качестве общего вывода хочу сказать: практически любую проблему можно решить законным путем, добившись конструктивного взаимодействия. Самое главное в правовом государстве, к жизни в котором мы все стремимся, – соблюдение законов светского общества, в котором живешь. Эскалация конфликтов, особенно в тех случаях, когда их можно избежать, не приводит ни к чему хорошему, независимо от их масштаба, чему есть масса примеров в истории.

15 марта 2017, 18:05

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