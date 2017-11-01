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Сахалин беднеет из-за губернатора

Олег Кожемяко. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Сейчас в СМИ и в коридорах власти очень активно обсуждается один инцидент, в котором как в капле воды отражаются все проблемы российского губернаторского корпуса с одной стороны, а с другой стороны – проблемы правительства Медведева, которому удается даже при полном соблюдении закона действовать так, что подшефное население не может прийти в себя от ужаса. Но, обо всем по порядку.
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Суть скандала, который прогремел на всю страну, а потом обсуждался и в Думе, и в Совфеде, и в правительстве заключается в попытке федерального центра отобрать у сахалинского бюджета 68 миллиардов рублей, которые Сахалин должен был получить в рамках распределения доходов от налога на прибыл проекта "Сахалин – 2", главным акционером которого является Газпром. Раньше распределение доходов между регионом и федеральным центром было по формуле 25% – в федеральный бюджет, а 75% – в бюджет региона. В конце сентября правительство решило, что пропорцию нужно поменять на обратную и теперь 75% будут идти в федеральный бюджет, а 25% – оставаться на Сахалине.

Понятно, что местные власти возмущаются, понятно, что местные бюджетники обеспокоены перспективами, ну и соответственно в адрес федерального центра посыпались упреки в грабеже регионального бюджета, который очень рассчитывал на газовые деньги. Однако, если присмотреться к ситуации, то получается, что всё выглядит далеко не так однозначно и виноватых в ней нужно искать прежде всего на самом Сахалине.

Дело в том, что правительство не занимается самоуправством, а действует строго в рамках довольно справедливого принципа распределения денежных потоков. Этот принцип известен всем, кто имел дело с региональной политикой, и он заключается в том, что если регион не осваивает выделенные деньги, или осваивает их непрозрачным образом, или тратит их не так как надо, то у него деньги начинают отбирать.

Фото: geologorazvedka.gazprom.ru 

Кстати, несмотря на всё недовольство сахалинского губернатора и его окружения действиями правительства, никто так и не смог предъявить какое-то конкретное обвинение в незаконности его действий. А почему? А потому что губернатор Кожемяко знает, что правительство действует по закону. Оно собирается изменить Бюджетный кодекс, а потом перераспределить бюджет.

Регион не смог нормально освоить деньги, регион денег не получит. Вот и приходится громко-громко давить на жалость, ведь других аргументов нет, и если сахалинская власть на секундочку перестанет заполнять эфир своими причитаниями о бедных бюджетниках и невыполненных социальных программах, то у жителей области может появиться возможность задать важный вопрос "А как губернатор нас довел до такой жизни?"

Ну в самом деле, при чем тут федеральный центр, если это региональная власть Сахалинской области не освоила 9,4 миллиарда в 2016 году по сравнению с запланированными расходами? И это без учета того, что область заработала сверх этого еще дополнительных 5 миллиардов рублей, но не потому что были реализованы какие-то мегапроекты, а потому что деньги, которые должны были быть направлены на развитие экономики острова были просто отправлены на банковские депозиты. Это и есть качественный финансовый менеджмент от губернатора Кожемяко? Я только еще один пример приведу от областных депутатов – в бюджете были заложены 170 миллионов рублей на повышение зарплат медработников, но их не освоили. Почему? Не известно. Их просто не освоили, т.е. бюджетникам не повысили зарплаты, когда это было уже согласовано и на это уже были выделены деньги! А может не надо так больше делать, глядишь и отношения с правительственными чиновниками улучшаться, да и с бюджетом дела пойдут лучше? А может в конце концов действительно будет лучше, если деньгами будет распоряжаться кто-то другой? Да тот же федеральный центр скорее всего может это сделать лучше, чем нынешнее сахалинское руководство.

Фото: GLOBAL LOOK press

Между прочим, федеральный центр ни капли не заинтересован в том, чтобы лишать дальневосточный регион денег. Сейчас активно обсуждается строительство моста на Сахалин, есть и другие федеральные проекты, которые помогут развитию всего Дальнего Востока, тем более, что для президента это приоритетный регион. Суть действий правительства в том, чтобы получить четкий и понятный результат от тех денег, которые региональные власти расходуют не самым эффективным образом.

На прошлой неделе в правительстве прошло совещание, в рамках которого был достигнут компромисс и региону в течении следующих двух лет компенсируют часть выпадающих доходов. "На 2018 год часть денег возвращается в виде субсидий. На 2019 год формула будет 50 на 50 между регионом и центром по распределению прибыли от налогов по СРП "Сахалин-2"", – говорит источник РБК. А какое условие поставили перед губернатором Кожемяко для получения этих субсидий? Областное правительство теперь обязано составить список конкретных объектов социальной инфраструктуры на ремонт и обслуживание которых федеральный центр будет выделять деньги в рамках этих субсидий. Значит проблема была в чем? Проблема была в эффективности, контролируемости и прозрачности расходов, а не в жадности или эгоизме федерального центра. Если даже это не заставит губернатора изменить свое отношение к финансовой дисциплине, то тут даже непонятно, что еще можно сделать, кроме как поменять губернатора до того, как он доведет население острова до точки кипения. В контексте президентской избирательной кампании федеральный центр, несмотря на всю предполагаемую симпатию Медведева к сахалинскому губернатору, вряд ли будет доволен, если социальное самочувствие на Сахалине резко ухудшится.

Своими требованиями любой ценой вернуть в областной бюджет выпадающие нефтегазовые доходы, сахалинский губернатор создает неприятный прецедент. Теперь и другие губернаторы могут думать, что в случае необходимости они смогут на эмоциях и под предлогом заботы о бюджетниках и социальной сфере, развернуть любое решение федерального центра по перераспределению доходов. Однако, такая уверенность является просто вредной иллюзией. Федеральный центр деньги-то может и не станет забирать, только вот за их расходованием он будет следить очень пристально и, если что, с губернаторами в современной России вопросы решаются быстро и жестко. Так что, в случае необходимости Сахалин спасут, причем не только от безденежья, но и от губернатора.

1 ноября 2017, 18:39

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