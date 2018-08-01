Федор Смолов разбился в ДТП
Федор Смолов не справился с управлением. Форвард сборной России и "Краснодара" в ночь на 1 августа проезжал по улице Ставропольской в районе Вишняковского рынка. Автомобиль врезался в металлическое ограждение.
Очевидцы считают, что Смолов, вероятно, не справился с управлением. Один из них прислал Life.ru видео, где рассказывает, что футболист мог во время маневра не вывернуть руль обратно, в результате чего протаранил забор.
Федор в ДТП не пострадал, однако автомобиль серьезно поврежден. Это BMW M5 лимитированной версии First Edition. Как утверждают СМИ на Кубани, в регионе это единственный такой автомобиль. У "заряженного" седана уникальный цвет кузова и мощная комплектация. В России их всего два десятка, а в мире – только 400 экземпляров. Стоит такая машина девять миллионов рублей.
Смолов разбил элитный BMW M5 в ДТП в Краснодарском крае - источник #Краснодар #ДТП #Смолов #BMWhttps://t.co/qWRF6dXXDR pic.twitter.com/bW43Q12JAJ— Cобытия дня в России (@smnewsru) 1 августа 2018 г.
Напомним, в этом сезоне Смолов стал капитаном краснодарского клуба взамен ушедшего из команды защитника Андреаса Гранквиста. В первом же туре форвард отличился голом в ворота казанского "Рубина" – что, правда, не спасло его команду от поражения (2:1).
А 28 июля футболист вместе со своими партнерами по сборной России был удостоен звания заслуженного мастера спорта. На ЧМ-2018 российской команде удалось дойти до четвертьфинальной стадии турнира – впервые за историю.
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