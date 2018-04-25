АвтоВАЗ взвинчивает цены из-за обвала рубля

АвтоВАЗ намерен поднять рекомендуемые розничные цены на свои автомобили из-за скачка курса рубля. Машины подорожают на 1-2% в зависимости от модели и комплектации.

Топ-менеджеры дилерских компаний убеждены, что такой шаг увеличит рентабельность, но не повлияет на спрос. По их словам, повышение стоимости Lada произойдет одновременно с ростом цен на автомобили других марок. Эксперты говорят, что предыдущие прецеденты не отразились на продажах, сообщают "Ведомости".

Как изменятся цены конкретных моделей, пока не известно. По данным сайта Lada, автомобили Vesta стоят минимум 569 тысяч рублей. Вторая по популярности модель Granta – минимум 399 тысяч. Таким образом, если цена вырастет на 2%, базовые версии подорожают на 8-11 тысяч рублей.

Это будет уже второе с начала года повышение рекомендуемых розничных цен на автомобили отечественного производителя. В 2017 году также было два скачка – на 2%. "Мы не прогнозируем падение спроса, поскольку изменения в цене незначительные и сохраняют ценовые преимущества Lada на рынке", – заявил представитель АвтоВАЗа.

Напомним, резкое падение курса рубля началось 9 апреля на фоне введения Минфином США ограничений против российских компаний. В понедельник, 24 апреля, рубль начал укрепляться на фоне заявлений о возможном ослаблении санкций.