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Пятница 28 июля

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В США морские львы распугали посетителей пляжа

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В американском штате Калифорния на одном из пляжей Сан-Диего на берег из океана решили выйти два морских льва. На кадрах видно, как сначала один лев выбирается на пляж в бухте и приближается к людям. В этот момент по громкоговорителю посетителей просят разойтись и иметь в виду, что морские котики уже кусали людей.

Однако многие продолжили снимать происходящее на телефон и не торопились покинуть пляж. Вскоре на берег вышел второй морской лев, который тут же двинулся к людям, раскрывая пасть. Посетители пляжа начали с криками разбегаться.

28 июля 2023, 06:19
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com
New York Post✓ Надежный источник

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