Медиа и СМИ

Олимпийская чемпионка станет председателем совета директоров газеты "Спорт-Экспресс"
Ролики с прогнозом погоды на канале "СТС-Челябинск" стали популярными по всему миру
В последнее время британский телеканал выпускает продукцию сомнительного качества, заявил Дмитрий Песков
В мире развернута масштабная информационная кампания, и Россия должна дать на нее адекватный ответ
1,3 млн евро выделено на спонсирование "независимых средств массовой информации", которые будут ругать власти
Официальный представитель ведомства усомнилась в том, что в Reuters работают журналисты
Журналист на своей странице в Facebook объяснил это "чудовищным количеством" разъездов
Фонд "Правда и справедливость" объявил о начале второго всероссийского конкурса журналистских работ
Причиной послужило создание властями республики искусственных препятствий для работы журналистов
В организации назвали здравым предложение обязать СМИ предоставлять данные об иностранном финансировании