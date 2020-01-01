Смерть короля поп-музыки

Семья Майкла Джексона требует от организатора его концертов 290 млн долларов
После смерти долги поп-короля выросли до астрономической суммы
Пэрис Джексон госпитализирована после попытки самоубийства
82-летнюю Кэтрин Джексон лишили опекунства над внуками
Между детьми и родственниками покойного певца разгорелся нешуточный конфликт
82-летняя Кэтрин Джексон гостила у собственной дочери в Аризоне
Заявление о пропаже матери Майкла Джексона поступило в полицию Калифорнии
Доктор Мюррей сидит в соседней с зятем Майкла Джексона камере
Последнее пристанище артиста раскрыло свои двери для его поклонников
Личного врача певца Конрада Мюррея приговорили к четырем годам тюрьмы