Саммит в Иркутске соберет экспертов и новаторов в сфере блокчейн

Baikal Blockchain & Crypto Summit станет местом встречи ведущих экспертов в сфере майнинга и правового регулирования, разработчиков инновационных продуктов. Организаторы разделили масштабное событие на два мероприятия: 7 августа состоится rASiABaikal Forum 2019 с отдельной программой, а на следующий день пройдет саммит по блокчейну.

Участие в Baikal Blockchain & Crypto Summit уже подтвердил ряд ведущих игроков цифрового сектора, среди которых руководство компаний Bitfury Group, Minery.io и других. На саммит в Иркутске приглашены также Bitmain, Bitcoin.com, Consensys, плюс ведущие компании Южной Кореи, Японии и других высокотехнологичных стран.



Среди спикеров – известные участники отрасли, новаторы и визионеры в области блокчейн и цифровых технологий. Участие в Baikal Blockchain & Crypto Summit подтвердили глава Bitfury Russia Дмитрий Уфаев, известнейший инвестор в блокчейн-индустрию, основатель группы компаний "Фамилия" Александр Шульгин, управляющий партнер юридической фирмы Uscutum Артем Яфян, представитель Blockcain Global Сэм Ли, генеральный директор ведущей майнинг-площадки Mineri.io Илья Бруман и другие эксперты и специалисты.

Вместе с признанными капитанами цифровой отрасли свои достижения продемонстрируют молодые стартаперы. Они "с нуля" реализовали инновационные продукты и готовы внедрить их в социальные и бизнес-процессы.

Гостями саммита станут более 500 слушателей. Это не просто люди, заплатившие за участие в одном из главных блокчейн-событий года, но именно те, кто с головой погружен в цифровую индустрию: крипто-энтузиасты, майнеры, разработчики и IT-специалисты.

Участников Baikal Blockchain & Crypto Summit (BBCS’2019) ждут мастер-классы от ведущих глобальных компаний, активно использующих блокчейн для бизнеса, социальных задач и в сфере государственного управления. А те, кто только начинает свой путь в цифровую отрасль, многое узнают о растущей инфраструктуре майнинга и блокчейне как одной из главных технологий будущего, которая в скором времени будет определять облик окружающего мира и нашу повседневную жизнь.

Ну и, конечно, одна из главных целей саммита – познакомить участников друг с другом, наладить контакты между партнерами и инвесторами. Полезные знакомства для будущего цифровой индустрии и всего человечества - такова миссия организаторов масштабного события.

Кроме нестандартных презентаций на саммите пройдут панельные дискуссии по самым актуальным вопросам индустрии криптотехнологий. Гостей ожидает и ряд приятных сюрпризов от организаторов.

А для VIP-посетителей будет обустроена специальная зона, где можно провести переговоры и заключить взаимовыгодные контракты. В дополнение к этому на Baikal Blockchain & Crypto Summit расположится выставочная зона. Гости смогут оценить новое "железо" протестировать софт.

Примечательно, что BBCS’2019 пройдет в Иркутской области – одном из самых удобных для развития цифровых технологий регионе России. Дешевая электроэнергия дает колоссальные возможности для майнеров, которых в регионе насчитывается от двух до пяти тысяч.

Другой плюс Иркутска – насыщенная студенческая жизнь. Город по праву считается студенческой столицей Восточной Сибири. Ежегодно местные вузы выпускают около 100 тысяч человек. Эти активные, амбициозные и перспективные молодые люди, готовые влиться в IT-индустрию.

Не менее важен и географический фактор. Иркутск расположен между Центральной Россией и Японией, здесь сходятся торговые, железнодорожные и воздушные пути. Это важный логистический центр, ежедневно принимающий жителей Шанхая, Пекина, Гонконга, других российских городов и регионов.

Аккредитоваться на Baikal Blockchain & Crypto Summit или стать партнером форума можно на официальном сайте мероприятия. Криптостолица России Иркутск ждет экспертов, новаторов и всех тех, кто неравнодушен к блокчейну, майнингу и IT.