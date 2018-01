В России резко подешевел iPhone 8 Plus

64-гигабайтную версию iPhone 8 Plus сегодня можно приобрести по цене от 51,5 тысячи рублей. Еще более привлекательные цены выдает "Яндекс.Маркет" – 50 тысяч.

В России обвалились цены на iPhone 8 Plus

Продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus стартовали в России в конце сентября 2017 года. Рекомендованная розничная цена новинки с 64 гигабайтами постоянной памяти составила 64 тысячи 990 рублей.

В официальных магазинах Apple стоимость смартфона восьмого поколения сохраняется прежней. У розничных продавцов средняя цена остается на уровне чуть более 61 тысячи.

Перед началом продаж флагмана от Apple высказывалось мнение, что восьмое поколение смартфона будет самым провальным в истории "яблочной" компании – из-за дизайна. Однако реальность опровергла эти заявления: iPhone 8 и 8 Plus стали самыми продаваемыми в октябре прошлого года.

Как отмечают эксперты, вместе со смартфонами Apple дешевеют флагманские модели от южнокорейской компании Samsung. Galaxy Note8, появившийся в продаже в конце сентября, за четыре месяца потерял в цене около 30%. Специалисты не исключают, что это связано с подготовкой к выходу новых продуктов.

