"Кровавая" луна покорила россиян

Вечером 7 августа жители Земли могли наблюдать частичное лунное затмение – редкое природное явление, при котором спутник нашей планеты приобретает характерный кровавый цвет. Зрители подобного небесного шоу опубликовали сделанные ими снимки в социальных сетях.

Частичное лунное затмение произошло с 20:24 до 22:19 мск, сообщает пресс-служба московского планетария. Поверхность луны на четверть погрузилась в северную часть земной тени. Из-за того, что лунный диск находился низко над горизонтом, он временно приобрел кровавый оттенок. Предполагалось, что увидеть это явление смогут жители всех регионов, кроме Чукотки и Камчатки, где к этому времени уже наступило бы утро.

Публикация от SEPEHR (@sepehrrr_v) Авг 7 2017 в 10:23 PDT

Впрочем, жителям многих городов не удалось увидеть лунное затмение из-за плотных облаков. Не смогли посмотреть на "кровавую" луну и жители столицы. "Друзья, нам очень жаль сообщать об этом, но в связи с облачностью сегодняшнее наблюдение лунного затмения отменяется", – написали в Twitter представители московского планетария, в котором планировался просмотр небесного шоу через телескопы.

Публикация от Анна (@annamuxa39) Авг 7 2017 в 10:20 PDT

Гораздо больше повезло жителям таких городов, как Волгоград и Оренбург. Чистое и темное небо помогло им не только насладиться редким природным явлением, но и сделать красивые снимки "кровавой" луны.

Публикация от @evgeniy_belotserkovets (@wowstav) Авг 7 2017 в 10:24 PDT

Примечательно, что даже жителям Санкт-Петербурга, привыкшим к затянутому облаками небу, все же удалось разглядеть затмение. "Луна все-таки пробилась сквозь хмурые тучи Петербурга", – сообщается в группе "Питер Решает" в социальной сети "ВКонтакте".

Отметим, что за покраснением спутника Земли наблюдали не только в России, но и во многих других странах Европы. Например, в Греции многие в качестве смотровой площадки использовали Храм Посейдона на мысе Сунион. Им повезло – небо в этом регионе ночью оказалось свободным от облаков.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 августа 2017 года ожидается еще одно редкое природное явление. Жители России смогут увидеть мощный звездопад – в это время метеорный поток Персеиды достигнет пика своей активности. В Международной метеорной организации отметили, что ожидается падение до ста метеоров в час.

