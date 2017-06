Пользователям Windows предлагают "смертельное" обновление

После скачивания и установки обновления гаджеты и компьютеры входят в бесконечный цикл перезагрузки. Вернуть устройства к жизни возможно либо откатом в более раннее состояние, либо ребутом с помощью инструмента Windows Device Recovery Tool от тех же Microsoft, сообщил портал MsPowerUser.

Следует только учесть, что при перезагрузке с помощью штатного майкрософтовского инструмента все личные файлы пользователя будут удалены с гаджета и система вернется к стартовым настройкам. В случае с ПК личные файлы возможно сохранить, если подсоединить системный диск вторым к другой исправной рабочей станции, но переустановки ОСи все равно не избежать.

Релиз попал к пользователям в результате ошибки. Система автоматически сгенерировала рассылку и сборка 16212 отправилась к подписчикам – участникам программы Windows Insider Program. Теперь официальный представитель Microsoft Дона Сакар вынуждена просить прощения у пользователей за досадный инцидент.

#WindowsInsiders: pls do not install any builds being offered til you hear from us with a blog post. If you have installed, reset with WDRT.