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Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows

Фото: Dni.Ru
В ставропольском научно-исследовательском институте овцеводства и козоводства объяснили, на что были потрачены 40 миллионов рублей, вложенные в разработку отечественной операционной системы. По словам сотрудников, деньги ушли на создание комплексной системы, а не только "убийцы" Windows.
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Один из разработчиков Ivan OS Денис Белов рассказал, что 10% от вложенной в разработку суммы – это выигранный грант. "Все остальное – наши личные средства", – цитирует его Don24.

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При этом он отметил, что журналисты "неправильно поняли" смысл его предыдущего заявления. По его словам, операционная система – лишь "один из компонентов нашей технологической платформы", на которую были потрачены 40 миллионов рублей.

"Последняя подразумевает под собой совокупность разработок, которые позволяют обеспечить работу различных вычислительных систем. То есть Ivan OS мы разработали для личного использования", – пояснил Денис Белов. "Вообще же мы уже пять лет разрабатываем вычислительные системы, используя при этом только свободное программное обеспечение", – заключил он, отметив, что именно в НИИ овцеводства и козоводства была разработана вычислительная система "Веб-Эксперт".

Напомним, 19 мая 2017 года в СМИ сообщили о создании русского аналога Windows, разработанного в рамках программы импортозамещения. При этом пользователи Сети отметили, что отечественная операционная система – обработанная версия бесплатной OS Linux.

 На официальной презентации Ivan OS 22 мая 2017 года Денис Белов заявил, что всех чиновников необходимо обязать использовать при госзакупках компьютерные программы, разработанные на базе Linux. Таким образом политики могут обезопасить государственные данные от несанкционированной передачи западным компаниям. "Мало кто знает, но когда вы устанавливаете Windows 10, в пользовательском соглашении прописано условие, что все ваши персональные данные могут напрямую передаваться в офис Microsoft. В сегодняшних условиях это неприемлемо", – пояснил разработчик операционной системы.

Автор: Олег Шивалов23 мая 2017, 15:29

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