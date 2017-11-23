Ученые создали карту вторжений инопланетян на Землю

Уфологи создали интерактивную карту, отражающую вторжения пришельцев на Землю. Согласно информации ученых, инопланетяне посетили Россию десятки раз.

На карте, которая называется UFO Stalker, отображены предполагаемые места, где побывали пришельцы, с пояснениями по поводу того, какие события сопровождали эти визиты. По мнению уфологов, за 2017 год инопланетяне прилетели на Землю 84 тысячи раз – на 12% больше, чем в 2016 году, передает Ura.ru.

Как считают ученые, в ноябре этого года Великобританию пришельцы посетили семь раз. Судя по карте, НЛО с удовольствием прилетало и в Россию. За текущий год уфологи зафиксировали несколько десятков инопланетных визитов в нашу страну.

В доказательство приводятся слова очевидцев и сделанные ими фотографии летающих объектов. Как правило, в качестве подтверждения визитов НЛО используются сообщения о загадочных световых вспышках, сообщает Daily Mail.

Пресса все чаще пишет о странных явлениях. В ноябре жители Тюмени увидели свечение в небе над городом. После публикации информации в Сети пользователи решили, что это корабль НЛО. Впрочем, скептики заявили, что световые шары – всего лишь следы от прожекторов на многоэтажном здании.