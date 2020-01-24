Дмитрий Алиев не смог сдержать слез

Накануне завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Он проходил в Австрии.

Победу в мужском одиночном катании одержал 20-летний российский спортсмен Дмитрий Алиев. За две программы фигурист получил 272,89 балла.

Молодой человек был вне себя от радости. Он признался, что не может сдержать слезы. "Душа плачет от счастья. Безумно рад, внутри меня фейерверк. Для меня это великий день, победа над собой", – заявил Алиев.

Серебро в европейском первенстве завоевал еще один представитель России — Артур Даниелян (246,74 балла). На третьем месте оказался спортсмен из Грузии Морис Квителашвили, набравший 246,71 балла.

Примечательно, что вице-чемпион чемпионата Европы – 2019 Александр Самарин не смог войти даже в десятку лидеров. Фигурист получил в сумме всего 220,43 балла.

Чемпионат Европы – главное соревнование национальных сборных. Оно проводится под руководством УЕФА каждые четыре года с 1960-го и проходит между чемпионатами мира.