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Четверг 21 декабря

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Капибары заполоняют интернет и находят новую работу

Капибары заполоняют интернет и находят новую работу
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Самый мемный зверь этого года станет представителем известного бренда.

Отличающиеся активностью, любознательностью и дружелюбием, самые крупные грызуны на планете – капибары – за последние пару лет стали настолько популярны в интернет-сообществе, что видео с ними с легкостью набирают миллионы просмотров. Сайт Know Your Meme сообщает, что мемы с ними стали массово появляться в 2013 году, но наибольшую известность они обрели в 2021-м. Популярность не угасает, поэтому многие компании так или иначе пытались использовать образ капибар в своих маркетинговых стратегиях.

Некоторое время назад в интернете появился ролик с русскоязычной песней
исполнителя "Сто-Личный Она-Нас", который уже попал в топ-3 самых
популярных видео 2023 года в рекомендациях TikTok. На видео капибара с
выражением полного "дзен" на мордочке, держит на голове пирамиду из
мандаринов. Забавная мелодия и текст, сопровождающие видео, однажды
попав в голову, уже не её покидают.

Неожиданно букмекерская компания "Лига Ставок" выпустила свою версию
клипа, которая очень понравилась пользователям социальных сетей. Все из-за
удачного симбиоза всеми любимой капибары, музыкального трека и красивых
девушек, танцующих под его ритм. Интересно, что на этом дружба букмекера и
капибары не закончилась.

Стало известно, что живущие в зоопарках России водосвинки в скором времени
получат новый статус. Компания решила взять шефство над травоядными и,
видимо, сделать капибару своим талисманом.

В пресс-службе "Лиги Ставок" рассказали, что с Московским зоопарком уже
заключен договор об опеке над капибарой, а соглашения с другими зоопарками
находятся процессе подготовки. На вопрос о причинах шефства именно над
капибарами в компании ответили, что этот умный, активный, добрый,
общительный и заботливый зверек имеет полное право на статус пушистого
талисмана и символа компании.

21 декабря 2023, 17:11
Фото: пресс-служба "Лиги Ставок"

Собянин: Финал Континентальной лиги дзюдо пройдет в центре самбо в "Лужниках"

Собянин: Финал Континентальной лиги дзюдо пройдет в центре самбо в "Лужниках"
Зрителей ждет программа с конкурсами и играми. В Международном центре самбо в Москве 2 декабря состоится финал Континентальной лиги – один из ожидаемых турниров по дзюдо.

"В Кубке Кремля хотят участвовать все!"

"В Кубке Кремля хотят участвовать все!"
Знаменитый танцевальный турнир "Кубок Кремля – Гордость России!", прошедший 21 октября в Москве, вновь принес победу в категории профессионалов в латиноамериканской программе паре Кирилла Белорукова и Валерии Айдаевой. 21 октября в Москве прошел турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля — Гордость России!".

Американский боксер взял отчество в честь Путина и объявил о получении российского гражданства

Американский боксер взял отчество в честь Путина и объявил о получении российского гражданства
29 октября в Суздале состоится уникальное событие международного масштаба – матчевая встреча по профессиональному боксу Россия – США. В Москву уже прибыли 7 титулованных американских боксеров, представителей разных весовых категорий, чтобы выйти на ринг против российских чемпионов и сразиться за звание лучшей команды. Примечательно, что один из заокеанских спортсменов скоро получит российский паспорт. Претендент на титул чемпиона мира по боксу и выступающий за Россию 44-летний Кевин Джонсон в статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 20 лет, выступая в тяжелом весе.

Букмекеры объявили о готовности сформировать призовой фонд для Игр дружбы

Букмекеры объявили о готовности сформировать призовой фонд для Игр дружбы
В сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге состоятся Игры дружбы. У нового формата уже есть потенциальные партнеры: сразу несколько букмекерских компаний заявили о готовности сформировать призовой фонд соревнований. Международные спортивные соревнования "Игры дружбы" пройдут под эгидой Министерства спорта России с 15 по 29 сентября 2024 года.

Синхронное катание – на Олимпиаду

Синхронное катание – на Олимпиаду
Мастер спорта международного класса по фигурному катанию Адиля Шарафиева убеждена: синхронное фигурное катание не сегодня завтра станет одной из дисциплин Олимпийских игр. Такие дерзкие выводы известная спортсменка делает не спроста.

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