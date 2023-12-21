Капибары заполоняют интернет и находят новую работу

Самый мемный зверь этого года станет представителем известного бренда.

Отличающиеся активностью, любознательностью и дружелюбием, самые крупные грызуны на планете – капибары – за последние пару лет стали настолько популярны в интернет-сообществе, что видео с ними с легкостью набирают миллионы просмотров. Сайт Know Your Meme сообщает, что мемы с ними стали массово появляться в 2013 году, но наибольшую известность они обрели в 2021-м. Популярность не угасает, поэтому многие компании так или иначе пытались использовать образ капибар в своих маркетинговых стратегиях.

Некоторое время назад в интернете появился ролик с русскоязычной песней

исполнителя "Сто-Личный Она-Нас", который уже попал в топ-3 самых

популярных видео 2023 года в рекомендациях TikTok. На видео капибара с

выражением полного "дзен" на мордочке, держит на голове пирамиду из

мандаринов. Забавная мелодия и текст, сопровождающие видео, однажды

попав в голову, уже не её покидают.

Неожиданно букмекерская компания "Лига Ставок" выпустила свою версию

клипа, которая очень понравилась пользователям социальных сетей. Все из-за

удачного симбиоза всеми любимой капибары, музыкального трека и красивых

девушек, танцующих под его ритм. Интересно, что на этом дружба букмекера и

капибары не закончилась.

Стало известно, что живущие в зоопарках России водосвинки в скором времени

получат новый статус. Компания решила взять шефство над травоядными и,

видимо, сделать капибару своим талисманом.

В пресс-службе "Лиги Ставок" рассказали, что с Московским зоопарком уже

заключен договор об опеке над капибарой, а соглашения с другими зоопарками

находятся процессе подготовки. На вопрос о причинах шефства именно над

капибарами в компании ответили, что этот умный, активный, добрый,

общительный и заботливый зверек имеет полное право на статус пушистого

талисмана и символа компании.

