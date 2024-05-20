Куда сходить в Москве: афиша с 23 мая по 2 июня

Начинается настоящее лето. Оно принесет всем нам много радости и ярких впечатлений. Лучшие культурные события из нашей подборки помогут вам сориентироваться и выбрать самое интересное.

РЕАЛИТИ

"Клиника счастья. Реалити"

Это уникальное для России реалити-шоу с ведущей Авророй расширяет границы популярного сериала KION с Дарьей Мороз и переносит в реальную жизнь работу "Клиники счастья". Участники — реальные семейные пары, которые зашли в тупик в личных и сексуальных отношениях. Экспертами шоу стали профессиональные профильные специалисты, им предстоит помочь 24 парам из 16 городов страны разобраться с проблемами, которые мешают им жить полноценной жизнью. В каждом выпуске — новые семьи с разными судьбами, но с одинаковым запросом: спасти семью и стать счастливыми.

С 1 июня, KION.

ВЫСТАВКА

"В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу"

Выставка-путешествие для всей семьи основана на автобиографическом романе Марка Шагала "Моя жизнь". Семь разделов экспозиции познакомят зрителей с героями и любимыми сюжетами художника в контексте наиболее важных фрагментов его ранней биографии: от родительского дома в Витебске до парижской мастерской. На выставке представлены живописные и графические работы Марка Шагала, а также произведения Натана Альтмана и Григория Ингера. Всех авторов объединяет тема детства, проведенного в еврейских местечках и ставшего позднее основой для модернистских экспериментов.

С 27 мая, Еврейский музей и центр толерантности.

"Молодо-зелено"

Художница разработала уникальную методику сочетания акрила с переработанным пластиком. Наталья Ушакова органично внедряет в яркий, жизнерадостный и динамичный мир своих полотен фрагменты использованных пластиковых предметов, делая их неотъемлемой частью естественной среды персонажей. Эти работы обыгрывают экологическую тему, актуальную в наши дни.

До 26 мая ежедневно (кроме понедельника), до конца июня – по субботам и воскресеньям, Галерея Натальи Ушаковой.

ТЕАТР

"Заячий стон"

Это сатирическая комедия с уже фирменной легкостью и иронией квартета в стиле StandUp–кабаре. Спектакль прольет свет на всемирно известное событие и заставит посмотреть на него под разными углами. Что, если "Титаник" – это мы с вами? Вас ждет настоящий коктейль из песен, юмора и монологов про наши с вами айсберги, которые могут нас потопить. В ролях: Кирилл Петров, Виталий Боровик, Алексей Поляков, Максим Амельченко.

23 мая, СТД РФ "На Страстном".

"Ястреб"

Пронизанная обаятельным житейским юмором пьеса "Ястреб" рассказывает о неожиданном эпизоде из жизни двух интеллигентных учительниц сельской школы. В этом далеком поселке природа так близка к человеку, что на школьный двор залетают ястребы и нападают на голубей прямо на глазах учеников. Женщинам предстоит выполнить необычное требование руководства – остановить ястреба, чтобы тот не пугал школьников. Так учительница русского языка и литературы вместе с педагогом французского берут на себя эту комичную и почти невыполнимую миссию. Режиссеры: Павел и Данила Россомахины.

31 мая, ЦДР на Соколе.



"Тетка Чарлея"

Вы точно знаете историю Тетки Чарлея по фильму "Здравствуйте, я ваша тетя!". Студенты Оксфорда – Чарли и Джек хотят очаровать возлюбленных – Эмми и Китти. Чтобы произвести приятное впечатление, они решаются на безумство и просят друга предстать в образе тети Чарли из Бразилии. Казалось бы, все идет по плану, пока не приезжает настоящая Донна Люция… Спектакль Ильи Макарова и Дмитрия Астрахана – это, конечно, комедия. Но за шутками, юмором и забавными ситуациями героев скрывается настоящее чувство любви.

31 мая, Театр на Трубной.

МЮЗИКЛ

"Москва слезам не верит"

Это первый в России гастрономический мюзикл, совершенно новый формат развлечений и отдыха: зрителей ждет изысканный авторский ужин, яркое шоу бродвейского уровня, атмосфера светской вечеринки и танцы. Сидя за столиками, гости театра окажутся прямо в центре сюжета и станут не только зрителями, но и главными героями вечера. В основе сюжета мюзикла — история любви Сони и Макса из небольшого провинциального города, мечтающих покорить столицу. Но Москва круто меняет их жизнь.

Ежедневно, театр "Одеон".

ФЕСТИВАЛЬ

"Московский детский фестиваль искусств "Небо"

На два дня главный парк столицы станет большой игровой и образовательной площадкой, которая объединит театр и цирк, науку и искусство, литературу и архитектуру, музыку и танец. На 9 площадках фестиваля состоится более 100 событий: собственные премьеры фестиваля, гастроли региональных театров, зрительские хиты ведущих московских театров, выступления инди-музыкантов и выставка арт-объектов. Программа сможет увлечь не только детей и подростков, но и взрослых. Здесь каждый найдет что-то по душе: научные эксперименты и спектакли-променады, мастер-классы по сценическому движению и музыкальным профессиям, зрелищные театральные постановки и концерты. Все события фестиваля бесплатны для зрителей, но для посещения некоторых потребуется регистрация.

1 и 2 июня, Парк им. Горького.