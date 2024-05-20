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Понедельник 20 мая

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Куда сходить в Москве: афиша с 23 мая по 2 июня

Куда сходить в Москве: афиша с 23 мая по 2 июня
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Начинается настоящее лето. Оно принесет всем нам много радости и ярких впечатлений. Лучшие культурные события из нашей подборки помогут вам сориентироваться и выбрать самое интересное.

РЕАЛИТИ

"Клиника счастья. Реалити"

Это уникальное для России реалити-шоу с ведущей Авророй расширяет границы популярного сериала KION с Дарьей Мороз и переносит в реальную жизнь работу "Клиники счастья". Участники — реальные семейные пары, которые зашли в тупик в личных и сексуальных отношениях. Экспертами шоу стали профессиональные профильные специалисты, им предстоит помочь 24 парам из 16 городов страны разобраться с проблемами, которые мешают им жить полноценной жизнью. В каждом выпуске — новые семьи с разными судьбами, но с одинаковым запросом: спасти семью и стать счастливыми.

С 1 июня, KION.

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу"

Выставка-путешествие для всей семьи основана на автобиографическом романе Марка Шагала "Моя жизнь". Семь разделов экспозиции познакомят зрителей с героями и любимыми сюжетами художника в контексте наиболее важных фрагментов его ранней биографии: от родительского дома в Витебске до парижской мастерской. На выставке представлены живописные и графические работы Марка Шагала, а также произведения Натана Альтмана и Григория Ингера. Всех авторов объединяет тема детства, проведенного в еврейских местечках и ставшего позднее основой для модернистских экспериментов.

С 27 мая, Еврейский музей и центр толерантности.

Фото: пресс-служба

"Молодо-зелено"

Художница разработала уникальную методику сочетания акрила с переработанным пластиком. Наталья Ушакова органично внедряет в яркий, жизнерадостный и динамичный мир своих полотен фрагменты использованных пластиковых предметов, делая их неотъемлемой частью естественной среды персонажей. Эти работы обыгрывают экологическую тему, актуальную в наши дни.

До 26 мая ежедневно (кроме понедельника), до конца июня – по субботам и воскресеньям, Галерея Натальи Ушаковой.

Фото: пресс-служба / Игорь Гарин

ТЕАТР

"Заячий стон"

Это сатирическая комедия с уже фирменной легкостью и иронией квартета в стиле StandUp–кабаре. Спектакль прольет свет на всемирно известное событие и заставит посмотреть на него под разными углами. Что, если "Титаник" – это мы с вами? Вас ждет настоящий коктейль из песен, юмора и монологов про наши с вами айсберги, которые могут нас потопить. В ролях: Кирилл Петров, Виталий Боровик, Алексей Поляков, Максим Амельченко.

23 мая, СТД РФ "На Страстном".

Фото: пресс-служба

"Ястреб"

Пронизанная обаятельным житейским юмором пьеса "Ястреб" рассказывает о неожиданном эпизоде из жизни двух интеллигентных учительниц сельской школы. В этом далеком поселке природа так близка к человеку, что на школьный двор залетают ястребы и нападают на голубей прямо на глазах учеников. Женщинам предстоит выполнить необычное требование руководства – остановить ястреба, чтобы тот не пугал школьников. Так учительница русского языка и литературы вместе с педагогом французского берут на себя эту комичную и почти невыполнимую миссию. Режиссеры: Павел и Данила Россомахины.

31 мая, ЦДР на Соколе.

Фото: пресс-служба

"Тетка Чарлея"

Вы точно знаете историю Тетки Чарлея по фильму "Здравствуйте, я ваша тетя!". Студенты Оксфорда – Чарли и Джек хотят очаровать возлюбленных – Эмми и Китти. Чтобы произвести приятное впечатление, они решаются на безумство и просят друга предстать в образе тети Чарли из Бразилии. Казалось бы, все идет по плану, пока не приезжает настоящая Донна Люция… Спектакль Ильи Макарова и Дмитрия Астрахана – это, конечно, комедия. Но за шутками, юмором и забавными ситуациями героев скрывается настоящее чувство любви.

31 мая, Театр на Трубной.

Фото: пресс-служба

МЮЗИКЛ

"Москва слезам не верит"

Это первый в России гастрономический мюзикл, совершенно новый формат развлечений и отдыха: зрителей ждет изысканный авторский ужин, яркое шоу бродвейского уровня, атмосфера светской вечеринки и танцы. Сидя за столиками, гости театра окажутся прямо в центре сюжета и станут не только зрителями, но и главными героями вечера. В основе сюжета мюзикла — история любви Сони и Макса из небольшого провинциального города, мечтающих покорить столицу. Но Москва круто меняет их жизнь.

Ежедневно, театр "Одеон".

ФЕСТИВАЛЬ

"Московский детский фестиваль искусств "Небо"

На два дня главный парк столицы станет большой игровой и образовательной площадкой, которая объединит театр и цирк, науку и искусство, литературу и архитектуру, музыку и танец. На 9 площадках фестиваля состоится более 100 событий: собственные премьеры фестиваля, гастроли региональных театров, зрительские хиты ведущих московских театров, выступления инди-музыкантов и выставка арт-объектов. Программа сможет увлечь не только детей и подростков, но и взрослых. Здесь каждый найдет что-то по душе: научные эксперименты и спектакли-променады, мастер-классы по сценическому движению и музыкальным профессиям, зрелищные театральные постановки и концерты. Все события фестиваля бесплатны для зрителей, но для посещения некоторых потребуется регистрация.

1 и 2 июня, Парк им. Горького.

Фото: пресс-служба

ДНИ в Telegram

20 мая 2024, 15:25
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Куда сходить в Москве и России: афиша с 16 по 31 мая

Куда сходить в Москве и России: афиша с 16 по 31 мая
Весна идет, весне дорогу! Сколько чудесных событий готовит нам она! Сколько радости подарит! Не пропустите самое интересное! СКОРОМеждународный кинофестиваль "Антарес"Превью кинофестиваля станет концерт "Старые песни о главном", в котором выступят группы "Песняры" из Белоруссии, "Ялла" и певица Алена Свиридова.

В ресторане Butler открыли сезон "философским" сетом

В ресторане Butler открыли сезон "философским" сетом
В ресторане Butler стартовал новый сезон гастрономических ужинов в формате Chef’s Table, который продлится, по крайней мере, до осени. Для этой серии шеф-повар Джузеппе Дави создал сет из десяти блюд. Все исполнено в характерной для Дави стилистике, предполагающей причудливое сочетание очень традиционных итальянских рецептов, современных техник и строго авторского взгляда на то, каким должен быть конечный результат.

Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 15 мая

Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 15 мая
"Это май-баловник, это май-чародей // Веет свежим своим опахалом", – писал Константин Фофанов. Этим прекрасным весенним месяцем вас ждут и стихи, и спектакли, и, конечно, любовь! ВЫСТАВКА"Уникальная Россия" IV Художественно-промышленная выставка-форум встретит гостей с обновленной экспозицией.

Padron: чего ждать москвичам от пиренейской кухни

Padron: чего ждать москвичам от пиренейской кухни
Москва по праву считается одной из ведущих мировых гастрономических столиц. Дело не только в изрядном количестве и высоком качестве столичных ресторанов. Московская публика максимально открыта любым кухням и вкусам – от Японии и Таиланда до ЮАР и Перу. Появление чего-то нового – просто вопрос времени.

Moon: в центре Москвы сделали ставку на неформальную кухню Азии

Moon: в центре Москвы сделали ставку на неформальную кухню Азии
Несколько лет назад столица переживала настоящий бум паназиатской кухни. Заведения в таком формате открывались едва ли не каждую неделю. Но как нередко бывает в таких случаях, в бесконечной премьерной суете самым интересным проектам порой недоставало внимания равно экспертов и гостей – слишком много всего было. Сегодня ситуация изменилась.

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