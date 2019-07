Кузнецова вступилась за униженную Шарапову

Материал о поражении Марии Шараповой в первом круге Уимблдонского турнира вывел из равновесия российскую теннисистку Светлану Кузнецову. Автор статьи, появившейся в одном из изданий, отметил: лучшее, что может сделать Шарапова, – уйти из спорта.

"Просто слов нет! Автор, где Ваше уважение, хоть капля патриотизма и благодарность?! Кто Вы такой, чтобы говорить, что делать великому спортсмену, да и просто давать советы?! Чего Вы достигли в этой жизни такого, что дает право писать такое?" – возмутилась Кузнецова в Instagram. Теннисистку удивляет, что коллеге приходится выслушивать критику, а не слова поддержки.

Мария Шарапова играла в матче первого круга против француженки Полин Пармантье. Россиянка могла завершить игру победой после второго сета. Однако она получила травму предплечья и была вынуждена сняться с Уимблдонского турнира.

Шарапова пожаловалась в соцсети на реакцию соперницы, которая прошла во второй круг Уимблдона только из-за отказа россиянки продолжить борьбу. Пармантье не сдержала радостных эмоций после снятия Шараповой и исполнила танец с "лунной походкой".

