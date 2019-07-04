Кузнецова вступилась за униженную Шарапову
Материал о поражении Марии Шараповой в первом круге Уимблдонского турнира вывел из равновесия российскую теннисистку Светлану Кузнецову. Автор статьи, появившейся в одном из изданий, отметил: лучшее, что может сделать Шарапова, – уйти из спорта.
"Просто слов нет! Автор, где Ваше уважение, хоть капля патриотизма и благодарность?! Кто Вы такой, чтобы говорить, что делать великому спортсмену, да и просто давать советы?! Чего Вы достигли в этой жизни такого, что дает право писать такое?" – возмутилась Кузнецова в Instagram. Теннисистку удивляет, что коллеге приходится выслушивать критику, а не слова поддержки.
Мария Шарапова играла в матче первого круга против француженки Полин Пармантье. Россиянка могла завершить игру победой после второго сета. Однако она получила травму предплечья и была вынуждена сняться с Уимблдонского турнира.
Клоун какой-то. @SvetlanaK27 респект pic.twitter.com/BjfsUeJ5Ov— Руслан Абушкин (@abushkin) 3 июля 2019 г.
Шарапова пожаловалась в соцсети на реакцию соперницы, которая прошла во второй круг Уимблдона только из-за отказа россиянки продолжить борьбу. Пармантье не сдержала радостных эмоций после снятия Шараповой и исполнила танец с "лунной походкой".
I thought about an afternoon nap �� today but...that didn’t last too long after being sent this��������♂️ https://t.co/hli7RSQ9Zl— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 3 июля 2019 г.
Ролик с "выступлением" Полин Пармантье прислали Марии Шараповой. Теннисистка призналась, что после просмотра видео долго не могла заснуть, пишет "Чемпионат".
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