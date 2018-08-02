"Пьяный никто за рулем": странное ДТП Смолова вызвало много вопросов

Соцсети продолжают обсуждать ДТП с участием игрока российской футбольной сборной Федора Смолова. По мнению комментаторов, в деле много странностей.

Кто именно находился за рулем эксклюзивного BMW M5 First Edition – до сих пор точно не известно. Обычно автомобиль водит подруга Федора Смолова Юлия Левченко. Однако на сей раз, как утверждают немногочисленные очевидцы аварии, управлял автомобилем сам футболист.

Удивило россиян поведение водителя после ДТП. Сообщается, что он вышел из машины, вызвал эвакуатор и удалился. "Автомобиль сбивает ограждение и превращается в металлолом. Водитель выходит, вызывает эвакуатор и спокойно покидает место ДТП. Адекватные ли действия? Нет. Хотя бы потому, что адекватный человек вызовет полицию, чтобы получить страховку по каско, да и столько денег на дороге не бросит", – пишет пользователь "Живого журнала" Лена Миро (miss_tramell).

У комментатора возникают подозрения, что причина такого поведения – в попытке скрыть какие-то факты. К примеру, нежелание освидетельствования на содержание в крови алкоголя. Миро считает, что водитель, скорее всего, был пьян. Если за рулем был Смолов, это не снимает ответственности с владельца машины – Левченко. Ей все равно придется отвечать за то, что позволила сесть за руль человеку в состоянии алкогольного опьянения.

Публикация от Дмитрий Губерниев�� (@guberniev_dmitry) 1 Авг 2018 в 7:07 PDT

"Кто был за рулем, тот преступник. Его нужно лишить водительских прав и наказать по всей строгости закона. Но не меньше виноват и номинальный владелец автотранспортного средства – девушка Федора Смолова Юлия Левченко. В законе ясно прописано, что владелец несет ответственность, если за рулем окажется пьяный. А это большой штраф и лишение водительских прав", – пишет блогер.

Однако пока получается, что автомобилем управлял "никто". И такой "пьяный никто" представляет серьезную опасность для окружающих, уверена Миро.

Публикация от Eurosport Russia (@eurosport.ru) 1 Авг 2018 в 3:14 PDT

Между тем, по данным издания "Кубанские новости", страховка BMW Федора Смолова стоит один миллион рублей и предусматривает ремонт без справки о ДТП. По умолчанию в договор входит сбор справок из ГИБДД, опция "аварийный комиссар" и вызов эвакуатора при страховом случае.

Авария с участием эксклюзивного BMW M5 First Edition произошла в ночь на 1 августа. Машина вылетела на большой скорости с дороги в районе пересечения с улицей Вишняковой и снесла несколько метров ограждения. Люди не пострадали.

Полиция Краснодара узнала о ДТП от журналистов – заявления к ним не поступало. Как сообщили в правоохранительных органах, форварду "Краснодара" грозит лишение прав или арест на 15 суток, пишут "Известия".