"Проиграли из-за меня": Смолов извинился за позор с Хорватией

Не забив первый пенальти в серии, игрок негативно повлиял на настрой футболистов. О реакции нападающего рассказал его партнер по команде.



Федор Смолов попросил прощения у партнеров по сборной России за незабитый пенальти в матче с Хорватией в четвертьфинале ЧМ-2018, сообщает "Спорт-Экспресс". По словам защитника Юрия Жиркова, первый удар в серии пенальти имеет важное психологическое значение.

"В раздевалке Федя извинился перед командой, нашел нужные слова. Помню, сказал еще, что он благодаря команде попал в четвертьфинал, а команда из-за него не попала в полуфинал", – рассказал футболист.

Жирков отметил, что Смолова поддержали все – такое с каждым может случиться. "Проигрывает не один игрок, а команда. В конце концов он не побоялся ни с испанцами, ни с хорватами первым пойти к точке", – подчеркнул защитник. По его словам, первый пенальти сильно влияет на настроение остальных бьющих.

На встрече с болельщиками после проигранного матча нападающий поблагодарил всех и заявил, что заслуживает критики. "Вчера и сегодня вам есть что сказать в мой адрес. На вашем месте я бы испытывал то же самое. Спасибо, что вы меня поддерживали", – сказал Смолов.

Напомним, что сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Смолов не реализовал первый из одиннадцатиметровых ударов. Хорваты прошли дальше и в полуфинале обыграли англичан со счетом 2:1. В финальном матче они встретятся с Францией. Матч пройдет на стадионе "Лужники" в Москве 15 июля. Начало в 18:00.