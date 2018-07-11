Жирков отказался играть за сборную

Юрий Жирков больше не будет играть за сборную России. Команда поблагодарила своего защитника за все.

Карьеру в сборной игрок петербургского "Зенита" завершил. Сообщения об этом с благодарностью в адрес защитника появились в Twitter.

"Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России. Юрий, спасибо за все!" – написано в официальном микроблоге национальной команды.

Российская сборная на домашнем чемпионате мира пробилась в 1/4 финала. В последнем матче россияне уступили команде Хорватии по пенальти – 3:4 (2:2 в основное время). После этой игры о своем уходе из сборной объявили несколько игроков, в том числе 34-летний Жирков.

Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России.

Юрий, спасибо за всё! #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/8Aso66QwZt — Сборная России (@TeamRussia) 10 июля 2018 г.

Юрий выступал за сборную России с 2005 года. За это время футболист провел в составе национальной команды 87 матчей и забил два гола. Вместе со сборной футболист, выступающий на позициях полузащитника и защитника, принял участие в двух чемпионатах Европы, двух чемпионатах мира, Кубке конфедераций, стал бронзовым призером Евро-2008.

Не меньше впечатляет и послужной список Жиркова на клубном уровне. Он защищал цвета московских ЦСКА и "Динамо", махачкалинского "Анжи" и лондонского "Челси". С армейским клубом дважды победил в чемпионате России, четырежды – в Кубке России, выиграл Кубок УЕФА. С лондонским "Челси" стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии, а в составе "Зенита" – обладателем Кубка России, передает RT.

���� Вслед за Александром Самедовым о завершении карьеры в сборной России объявил и Юрий Жирков. Спасибо за все! ������#ЧМ2018 pic.twitter.com/oCIgYHAoSr — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 10 июля 2018 г.

Сообщение об уходе Жиркова из сборной появилось и на странице УЕФА. "Вслед за Александром Самедовым о завершении карьеры в сборной России объявил Юрий Жирков. Спасибо за все", – сказано в микроблоге.

Ранее стало известно, что выступления за сборную России прекращает полузащитник Александр Самедов. А до этого о завершении футбольной карьеры объявил защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич.