Расстроенная Шарапова ответила на бегство Уильямс

Россиянка прокомментировала отказ Серены Уильямс играть с ней в 1/8 финала турнира Большого шлема. Шарапова пожелала американке быстрого выздоровления.

"Я ждала матча с Сереной и очень расстроена тем, что она снялась. Я желаю ей быстрого выздоровления и надеюсь, что она скоро вернется на корт", – заявила Мария журналистам.

4 мая, за несколько минут до матча с Шараповой, Уильямс объявила, что снимается с турнира из-за травмы. Накануне в 1/8 финала парного разряда Серена и Винус Уильямс уступили в трех сетах Андрее Клепач и Марии Хосе Мартинес Санчес со счетом 4:6, 7:6, 0:6. Эксперты предположили, что у Серены травма, так как, по их словам, счет был "неестественный" для таких соперников.

Отказ Уильямс от матча позволил Шараповой выйти напрямую в четвертьфинал турнира. Американка, в свою очередь, объяснила на пресс-конференции, что из-за проблем с грудной мышцей физически не может подавать.

Maria Sharapova: "I was looking forward to my match against Serena today and am disappointed that she had to withdraw. I wish her a speedy recovery and hope she returns to the tour soon."