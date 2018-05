"Самый трудный выбор": Медведева откровенно о бегстве к гею от Тутберидзе

Подробностями случившегося она поделилась с журналистами. Медведева заявила, что ей было очень тяжело пойти на это.

"Это был мой выбор. Мой самый трудный выбор в жизни", – отметила фигуристка. Спортсменка добавила, что находится в растерянности: она не знает, что конкретно теперь будет делать.

"Я вижу свет счастливого будущего. Я просто хочу двигаться вперед", – цитирует ее Olympic Channel. Медведева заявила, что больше ничего не боится и чувствует себя на льду невероятно свободно.



