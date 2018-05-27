"Самый трудный выбор": Медведева откровенно о бегстве к гею от Тутберидзе
Подробностями случившегося она поделилась с журналистами. Медведева заявила, что ей было очень тяжело пойти на это.
"Это был мой выбор. Мой самый трудный выбор в жизни", – отметила фигуристка. Спортсменка добавила, что находится в растерянности: она не знает, что конкретно теперь будет делать.
"Я вижу свет счастливого будущего. Я просто хочу двигаться вперед", – цитирует ее Olympic Channel. Медведева заявила, что больше ничего не боится и чувствует себя на льду невероятно свободно.
⛸️@JannyMedvedeva opens up about the hardest choice in her life. @ISU_Figure @Olympic_Russia #FaOI pic.twitter.com/DJNQyKplwG— Olympic Channel (@olympicchannel) 26 мая 2018 г.
Напомним, что решение Медведевой уйти от Тутберидзе вызвало настоящий скандал. Многие до самого конца не верили, что фигуристка действительно уедет и страны.
Спортсменка будет тренироваться в Канаде. Ее наставником стал Брайан Орсер – прославленный специалист, открыто рассказавший о своей гомосексуальности.
Примечательно, что у канадца тренируется и японец Юдзуру Ханю. Существует мнение, что Медведева решилась на бегство в Канаду из-за того, что питает чувства к юному спортсмену.
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