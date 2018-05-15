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Спорт

Тутберидзе готовит ответ укравшему Медведеву гею

Этери Тутберидзе. Фото: GLOBAL LOOK press/Scott Mc Kiernan
Этери Тутберидзе принимает вызов, брошенный ей Брайаном Орсером. Известный тренер фигуристов считает, что канадского специалиста задели достигнутые россиянками результаты.
прочитано 803 раза

Обсуждение перехода двукратной чемпионки мира, двукратной вице-чемпионки Олимпийских игр Евгении Медведевой к канадцу Брайану Орсеру не стихает. Комментировать ситуацию приходится бывшему тренеру российской фигуристки. Этери Тутберидзе принимает бой.

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"Есть ощущение, что мне Орсер бросил вызов. Значит, его задели наши результаты. Надо работать, чтобы задевать его еще больше", – приводит слова Тутберидзе "Чемпионат".

Тем временем в "Самбо-70" подтвердили, что Евгения Медведева продолжит выступать за эту школу, за Москву и сборную России. По словам директора Рената Лайшева, смена тренера в спортивном мире – обычное явление, и он не понимает, почему решение фигуристки вызвало такой ажиотаж.

"Это настолько частое явление в мире спорта: ребенок вырос и выпорхнул из гнезда. Вот я, условно, 11 лет тренируюсь у одного тренера, и мне хочется попробовать что-то другое – а вдруг там будет лучше? Пока ты сам не столкнулся с трудностями и ошибками, ты никогда этого не поймешь", – сказал Лайшев. Он считает, что, скорее всего, любовь народа к Медведевой и популярность фигурного катания вызвали повышенный интерес к этой ситуации.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Что же касается Тутберидзе, то Лайшев отметил: она никому не дает больших интервью. "Потому что она трудоголик, она рабочий человек, и для нее самое главное удовольствие – это процесс и результат. Но до нее все равно добрались", – сказал директор "Самбо-70".

В отношении Орсера Лайшев заметил, что тренер, который нанимается, снимает лед и которому идет почасовая оплата – это принятая по всему миру система, существующая уже десятилетия. По данным директора, канадский специалист с Медведевой вначале займется лечением ее травм и восстановлением – с помощью суперсовременных средств, которые есть в Канаде.

Автор: Андрей Евлампиев15 мая 2018, 20:35
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