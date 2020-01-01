Уход Медведевой от Тутберидзе
Евгения никогда не откроет тайны своего ухода от тренера
Евгения хорошо выступила в Пхенчхане благодаря Алине
Бывшие воспитанницы отказываются от программ специалиста
12-летняя Алиса Лью исполнила тройной аксель на Кубке Азии
Воспитанница досрочно покинула сборы в Новогорске
Лучшая ученица Брайана Орсера уезжает в Россию
Фигуристка призналась, что нарушает предписания медиков
Чемпионка поделилась планами на будущее
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Тренер считает, что Орсера задели достигнутые россиянками результаты