Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Уход Медведевой от Тутберидзе

Евгения Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе. Причины данного решения фигуристка не объяснила. Позже появилась информация, что Женя намеренна покинуть Россию. Предположительно, она будет тренироваться у канадского специалиста Брайана Орсера и выступать под флагом Армении.
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