В провале сборной России обвинили Акинфеева

Вратарские ошибки стали причиной провала сборной России по футболу на чемпионате мира в 2014 году. Своими мыслями о неудачном выступлении в Бразилии поделился бывший полузащитник российской команды Виктор Файзулин.

Футболист достиг всех поставленных целей. Их было три: попасть в сборную, попасть на чемпионат мира и сыграть в российском суперклубе. Напротив всех трех пунктов можно ставить галочки, заявил журналистам Виктор Файзулин.

"Другие чемпионаты Европы и мира – это так, бонусы. Я уже все видел, на чемпионате мира сыграл. Да еще и на таком классном – в Бразилии!" – сказал спортсмен.

С утверждением, что он был любимчиком тогдашнего главного тренера российской сборной Фабио Капелло, Файзулин не согласен. По словам Виктора, он просто играл и выполнял распоряжения наставника. "Вне футбольного поля вообще не общался с Капелло. Я ему нужен был для реализации каких-то своих целей, а он мне – чтобы попасть на чемпионат мира", - признался футболист.

Россия на том чемпионате не смогла выйти в плей-офф. Уровень команды Файзулин называет "никакущим". Тем не менее в решающем матче с командой Алжира сборной удалось, по выражению Виктора, "вымучить" гол.

"А соперник забил за счет вратарской ошибки. Вот и все. И с Алжиром, и с Кореей были равные игры, но… Да, ошибки случаются. И Игорю (Акинфееву) никто ничего не говорил. Все понимают: сегодня он, а завтра ты", - заключил Файзулин.

По словам спортсмена, команда не была фееричной, но тем не менее "сами не играли и сопернику не давали". С той сборной было тяжело играть: как сказал Файзулин в интервью Sports.ru, ему признавались в этом бельгийские футболисты.

Напомним, матчи группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут в 11 городах России с 14 по 28 июня. Матчи плей-офф: 1/8 – с 30 июня по 3 июля, игры 1/4 – 6 и 7 июля, полуфиналы в Санкт-Петербурге (10 июля) и Москве (11 июля). 14 июля в Северной столице состоится матч за третье место. Финал чемпионата пройдет 15 июля в Москве.

