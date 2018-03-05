Дацюк после победы на Олимпиаде отдал золото монашкам
Дацюк посетил монастырь, чтобы поблагодарить Бога за победу на Олимпийских играх в Пхенчхане. Капитан российской хоккейной команды принес в дар обители золотую медаль, завоеванную на чемпионате мира 2015 года. Известный спортсмен также показал прихожанам высшую награду Олимпиады-2018.
"Свою золотую медаль за победу в чемпионате известный хоккеист передал храму. Говоря об обители веры и любви, Павел Дацюк сказал: "Для меня самое главное – это любовь, которую я испытываю, когда сюда приезжаю", – говорится в сообщении пресс-службы Екатеринбургской епархии.
Наставник монастырского комплекса "Спорительница хлебов" схиигумен Сергий (Николай Романов) обратился к Богу, когда отбывал наказание в одной из колоний Нижнего Тагила. После освобождения он посвятил себя служению Богу и теперь считается влиятельным церковным иерархом.
Павел Дацюк – воспитанник свердловской школы хоккея. Он неоднократно отмечал вклад монастыря в свои спортивные успехи. Рассказывал хоккеист об этом и в снятом после победы на чемпионате мира 2012 года фильме "Обитель веры и любви". "Через многое пришлось пройти, но с Божьей помощью и молитвами отца Сергия все случилось, все получилось. Я очень рад. Мы завоевали, выиграли чемпионат мира все вместе", – напомнили в епархии.
39-летний нападающий Павел #Дацюк стал членом Тройного золотого клуба (олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли)! #Пхенчхан2018 #РоссияГермания #РоссиявМоемСердце #PyeongChang2018 pic.twitter.com/WQtA7VIcQw— Лига Ставок (@ligastavokru) 25 февраля 2018 г.
В Пхенчхане российская сборная по хоккею впервые за 26 лет сумела выиграть олимпийский турнир – в финале они победили немцев со счетом 4:3. Павел Дацюк вошел в престижный клуб игроков, которые имеют в своем активе титулы чемпионов мира, Олимпиады, а также выигрывали Кубок Стэнли. На торжественном приеме в Кремле в честь российских олимпийцев Дацюк назвал эту победу торжеством русского характера, напоминает E1.ru.
Актриса выбрала странный наряд для красной дорожке
Примадонна подзаработала на частной свадьбе
Ведущая подчеркнула, что не станет обращать внимания на провокации
Популярный певец показал новое видео с ребенком