Дважды рухнувший на лед Коляда упустил победу на ЧМ
После короткой программы Коляда с результатом в 173,50 балла занимал второе место. Судьи снизили оценку из-за двух досадных ошибок, общая сумма баллов по итогам двух прокатов составила 272,32 – это позволило претендовать только на бронзу первенства.
Серебряную медаль получил японец Шома Уно. Примечательно, что он выступал на соревнованиях с травмой ноги.
На первом месте оказался 18-летний американец Натан Чен. Он исполнил в прокате произвольной программы сразу шесть сложных прыжков.
Можно сказать, что россиянину повезло оказаться на пьедестале. После него выступал американец Винсент Чжоу, который тоже имел большие шансы побороться за медаль. Представитель США упал четыре и откатился сразу на 13-е место.
Напомним, что без падений не обошлось и выступления россиянки Алины Загитовой. Спортсменка трижды оказалась на льду по результатам проката произвольной программы и не смогла побороться за медаль. Она заняла пятое место.
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