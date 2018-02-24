Российские лыжники щелкнули по носу зазнавшийся Запад
Российские лыжники оставили далеко позади коллег из США, Канады, Швеции и Норвегии. Александр Большунов пришел вторым – он отстал от финна Ийво Нисканена всего на 18,7 секунды.
Бронзовую медаль получил Андрей Ларьков: он завершил гонку на две с половиной минуты позже лидера. В пятерку вошли Алекс Харви из Канады и норвежец Мартин Йонсруд Сундбю. Ближайший преследователь из США Скотт Паттерсон занял лишь 11-е место.
Достижение российских лыжников можно назвать щелчком по носу зазнавшемуся Западу, считают пользователи Сети. Национальная сборная, которая лишилась многих сильных спортсменов из-за допинг-скандала, смогла оккупировать почти весь пьедестал.
Как же наши лыжники врезали зазнавшимся западным коллегам. Отличная гонка, Большунов и Ларьков, вы молодцы!— Евгений Абрамкин (@eugene_abramkin) 24 февраля 2018 г.
Напомним, что российские лыжники принесли сборной сразу несколько наград на Олимпиаде. В командном спринте и эстафете представители России взяли серебро. Большунову удалось занять третье место по результатам индивидуального спринта.
Финал лыжного марафона: Нисканен – Большунов – Ларьков! pic.twitter.com/AEtVmrk3ml— Рустем Адагамов (@adagamov) 24 февраля 2018 г.
Как писали Dni.Ru, за день до закрытия Игр Россия занимает 16-ю строчку неофициального медального зачета. В тройку лидеров входят Норвегия, Германия и Канада.
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