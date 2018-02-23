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Спорт

Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады впервые за 20 лет

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Сборная атлетов из России уверенно переиграла команду Чехии в полуфинале Олимпиады в Пхенчхане. Российские хоккеисты сумели выйти на решающий матч Игр впервые за 20 лет. В Нагано-98 наша команда уступила финнам. 
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Встреча, прошедшая на арене "Каннын-центр", завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отметились Никита Гусев (28-я минута), Владислав Гавриков (29) и Илья Ковальчук (60). Василий Кошечкин оформил второй "сухарь" на турнире

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 Олимпиада-2018

Сюжеты Олимпиада-2018

Стартовые 20 минут прошли без голов. Команды заметно осторожничали,  хотя атаки российской команды выглядели несколько острее. Так, хорошие моменты не реализовали Сергей Калинин и Кирилл Капризов. 

В середине второго периода подопечным Олега Знарка удалось забросить подряд две шайбы. Сначала Павел Дацюк сместился на правый край и сделал перевод на свободного Гусева, который с кистей расстрелял верхний угол – 1:0. Спустя всего лишь 30 секунд россияне подловили соперника на контратаке – Иван Телегин ворвался в зону, дошел до ворот и сделал передачу на Владислава Гаврикова, который расстрелял пустой угол – 2:0. 

Стоит отметить, что у чехов тоже были моменты, они много играли в большинстве, только Илья Ковальчук дважды за период получал необязательные штрафы. К счастью, Василий Кошечкин стойко справился с серией опасных бросков. 

В заключительном периоде чехи отчаянно штурмовали ворота сборной России. За несколько минут до финального свистка европейцы даже сняли вратаря, выпустив шестого полевого игрока, однако счет на табло изменился лишь в пользу россиян, когда Ковальчук поразил пустые ворота – 3:0. 

Таким образом, российские хоккеисты вышли в финал олимпийского турнира. В решающем матче команда Знарка сыграет с победителем пары Канада – Германия. Золотая игра состоится 25 февраля, в последний день Олимпиады. 

Автор: Фёдор Лопырев23 февраля 2018, 12:54
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Российские хоккеисты разгромили хозяев Олимпиады

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