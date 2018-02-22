Загитовой и Медведевой дали странные прозвища в Корее

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева впечатлили американцев. Комментатор придумал им необычные прозвища.

Журналисты начали сравнивать Медведеву и Загитову после их невероятного выступления в короткой программе. Обе девушки вызвали восхищение у американцев.

Автор издания Vox Алекс Абад-Сантос считает, что спортсменки сделали невозможное. Он назвал Загитову "прыгающей батарейкой-энерджайзер", а Медведеву – "балериной-готом".

"На Олимпиаде в фигурном катании есть три вида оценок – плохие, хорошие и российские. В короткой программе Загитова и Медведева показали миру, что это означает", – написал журналист.

Он добавил, что с нетерпением ждет выступления фигуристок в произвольной программе. "Очень интересно наблюдать за этим. Все могут решить сотые доли балла", – добавил автор.

Журналистам другого издания удалось раскрыть секрет успеха российских чемпионок. Авторы ESPN считают, что наши атлеты хорошо понимают специфику судейства, и это помогает им выигрывать, передает Russia Today.

"Большинство фигуристов равномерно распределяют прыжки по программе, в то время как россиянки ставят их в конец, за что получают больше баллов. Также все три российские фигуристки – Загитова, Медведева, Сотскова – исполняют прыжки с поднятыми над головой руками, что гарантирует бонус", – подчеркнули сотрудники издания.

Напомним, что Алина Загитова и Евгения Медведева установили мировые рекорды в короткой программе во время выступления на Олимпиаде в Пхенчхане. Российские фигуристки считаются главными претендентками на золото Игр.