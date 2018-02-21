Загитова отправила Медведеву в "нокдаун" на Олимпиаде

Юная российская фигуристка Алина Загитова установила новый мировой рекорд по сумме баллов в короткой программе на Олимпиаде в Пхенчхане. Несколькими минутами ранее самый высокий показатель за всю историю Игр показала другая россиянка – Евгения Медведева, однако коллега обошла ее на 1,5 балла.

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