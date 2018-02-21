Затравленный Крушельницкий сделал признание

Российский керлингист Александр Крушельницкий признался в нарушении антидопинговых правил. При этом спортсмен отрицает употребление запрещенных веществ.

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Атлет отказался от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по поводу допинг-скандала. Крушельницкий заявил, что глупо отрицать наличие мельдония в организме, когда это подтвердили два исследования.

"Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг. Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. Со своей стороны я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил", – говорится в заявлении спортсмена.

Керлингист подчеркнул, что пробы, в которых были обнаружены запрещенные вещества, были взяты во время Олимпийских игр. "Я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков", – добавил он. Атлет подчеркнул, что считает дальнейшую борьбу бесполезной и бессмысленной, передает ТАСС.

Напомним, Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова завоевали бронзовую медаль на Олимпиаде. После этого в допинг-пробах россиянина нашли мельдоний.

Как писали Dni.Ru, Крушельницкий отрицал факт употребления допинга. Не исключено, что теперь атлет будет лишен награды.